Soldații din Batalionul 426 de Sisteme Fără Pilot au distrus două bărci inamice cu personal care încerca să traverseze râul.

Acest lucru a fost raportat de Marina ucraineană pe Facebook, unde au postat un videoclip al operațiunii de luptă, potrivit Ukrinform.

Potrivit comandamentului, niciunul dintre invadatorii de pe bărci nu a reușit să scape.

„Operatorii de drone marine monitorizează îndeaproape fiecare mișcare a inamicului, astfel încât orice încercare de debarcare este sortită eșecului. Fluviul Nipru devine un mormânt pentru cei care vin pe pământul nostru”, a declarat Marina.

Conform Ukrinform, până în dimineața zilei de 4 noiembrie, a fost confirmată distrugerea a 28 de nave/bărci și a unui submarin aparținând invadatorilor ruși.

Editor : Sebastian Eduard