Forțele ucrainene de sisteme fără pilot au lovit o bază a sistemelor de lansare multiplă de rachete (MLRS) Tornado în noaptea de 28-29 martie, distrugând trei MLRS BM-30 Smerch/Tornado-S și un vehicul de transport-încărcare, precum mai multe cisterne de combustibil.

Informația a fost dată publicității de Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor ucrainene de sisteme fără pilot, pe Facebook.

Unitățile au lovit o bază MLRS BM-30 în Sovkhozne, în Crimeea ocupată, distrugând trei sisteme de rachete cu lansare multiplă Smerch sau Tornado de 300 mm și un vehicul autopropulsat de transport-încărcare utilizat împreună cu acestea.

Cisternele de combustibil au fost distruse lângă Novosvitlivka, în regiunea Luhansk, în coordonare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, a adăugat Brovdi.

Editor : Sebastian Eduard