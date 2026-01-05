Live TV

Video Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem radar rusesc ce deservea un sistem de rachete sol-aer S-300V

Sistem S-300V
Sistem S-300V. Foto: Profimedia

Luni, 5 ianuarie, operatorii din Brigada 412 Sisteme fără pilot NEMESIS au distrus o stație radar rusă 9S32 în regiunea Donețk – o componentă cheie a sistemului de rachete sol-aer S-300V.

Acest lucru a fost raportat de comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Madiar Brovdi, pe Facebook, împreună cu imagini video ale atacului, a văzut Ukrinform.

„Păsările SBS din Brigada 412 Nemesis au funcționat folosind sistemul Middle Strike. S-300V este un sistem de rachete de apărare aeriană din era sovietică, conceput pentru a proteja activele militare critice și grupările de trupe, oferind atât apărare antirachetă, cât și apărare antiaeriană. Radarul 9S32 distrus este o componentă crucială a sistemului S-300V – ghidează simultan 12 rachete către șase ținte diferite”, a explicat Brovdi.

El a subliniat că atacul a vizat atât radarul, cât și stația de ghidare a sistemului, neutralizând o parte esențială a capacității de apărare aeriană a Rusiei.

