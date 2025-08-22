Live TV

Video Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări TOS-1, în regiunea Zaporojie

Data publicării:
TOS-1 Aruncător de flăcări
TOS-1 Aruncător de flăcări. Foto Profimedia

Luptătorii din Brigada 102 au eliminat un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări grele prin eforturi coordonate de recunoaștere și utilizarea dronelor.

S-a întâmplat pe frontul din Zaporojie, unde luptătorii din Brigada 102 Separată au distrus un sistem de aruncătoare de flăcări grele TOS-1 Solntsepiok.

Succesul atacului a fost raportat de Comandamentul Forțelor de Apărare Teritorială. Distrugerea acestui sistem este o altă demonstrație a capacității crescânde a Ucrainei de a neutraliza cele mai periculoase arme ale Rusiei, adesea denumite „superarme” în propaganda Kremlinului.

Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”

Operațiunea a fost posibilă datorită coordonării precise între diferite unități. Echipajele care operau sisteme aeriene fără pilot au colaborat îndeaproape cu plutonul de recunoaștere și echipele de ajustare, asigurându-se că ținta a fost detectată, urmărită și lovită cu precizie.

Comandamentul a subliniat că rezultatul a fost obținut printr-un efort comun: recunoaștere, ajustare și lovitura finală. „Datorită acestei munci în echipă, o altă armă inamică destinată să răspândească teroarea pe câmpul de luptă a fost redusă la fier vechi”, anunță ucrainenii.

Sistemul TOS-1 Solntsepyok este una dintre cele mai temute arme din arsenalul Rusiei. Acesta lansează rachete termobarice capabile să distrugă poziții fortificate și să provoace distrugeri pe suprafețe întinse. Pierderea sa reprezintă o lovitură semnificativă pentru capacitățile ofensive rusești pe axa Zaporojie.

