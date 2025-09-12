Live TV

Video Momentul în care echipajul ucrainean al unui elicopter Mi-8 doboară o drona rusă Shahed-136 cu ajutorul mitralierei de la bord

Elicopter Mi-8
elicopter Mi-8 ucrainean. Foto Profimedia

Aviația ucraineană a demonstrat încă o dată priceperea și determinarea sa în cer. Echipajul elicopterului Mi-8 a interceptat și distrus o drona kamikaze ruso-iraniană Shahed-136 cu ajutorul mitralierei de la bord.

Succesul este notabil, mai ales că Mi-8, cel mai vândut elicopter din lume, este în esență un elicopter de transport, nu un „vânător”. Are însă o mitralieră la bord, pentru acoperirea trupelor transportate, care cu această ocazie a fost folosită cu succes maxim, scrie Defense Express.

Angajamentul a avut loc în timpul unei misiuni de luptă care implica patrulare și acoperire aeriană. Piloții au detectat drona îndreptându-se spre pozițiile ucrainene și au inițiat rapid o manevră de urmărire. O astfel de interceptare necesită o coordonare excepțională a echipajului și o manevrare precisă a elicopterului.

În mod normal, Ucraina combate dronele Shahed cu sisteme de apărare aeriană, arme antiaeriene cu rază scurtă de acțiune sau arme mici terestre. Cu toate acestea, acest caz, în care elicopterul Mi-8 a fost utilizat pentru a vâna și distruge ținta în aer, evidențiază adaptabilitatea și ingeniozitatea forțelor ucrainene. Nu numai că elimină o amenințare directă, dar transmite și un mesaj psihologic puternic inamicului.

Distrugerea dronelor din aer cu mitraliera elicopterului este o sarcină extrem de complexă. Piloții trebuie să mențină o distanță sigură, dar eficientă, să manevreze pentru a se potrivi cu traiectoria de zbor a dronei și să permită mitralierului să tragă rafale precise. În acest caz, echipajul Mi-8 a executat misiunea fără cusur.

