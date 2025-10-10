Live TV

Video Momentul în care Forțele speciale ucrainene distrug un grup inamic de sabotaj și recunoaștere în Iampil, regiunea Donețk

Data actualizării: Data publicării:
lupte
În regiunea Donețk, forțele speciale ucrainene (SOF) au distrus un grup inamic de sabotaj și recunoaștere (SRG) în Iampil, împiedicând înaintarea inamicului.

Potrivit Ukrinform, serviciul de presă al SOF a raportat acest lucru pe Facebook.

„În regiunea Donețk, inamicul a încercat să se stabilească în localitatea Iampil cu mici grupuri de sabotaj și recunoaștere. Scopul lor era să creeze un cap de pod pentru acțiuni de asalt ulterioare. Pentru a stabiliza situația și a recâștiga controlul asupra zonei, unități ale Regimentului 8 al Forțelor Speciale de Operațiuni ale Ucrainei au intrat în localitate. Forțele speciale au desfășurat o serie de operațiuni speciale, au identificat și distrus grupurile inamice, au curățat teritoriul și au împiedicat înaintarea inamicului”, se arată în comunicat.

Raportul menționează că, în urma acțiunilor coordonate ale soldaților SOF, inamicul a suferit pierderi și a fost alungat din Iampil.

Potrivit Ukrinform, în ultimele 24 de ore au avut loc 245 de confruntări armate între forțele ucrainene și trupel

Editor : Sebastian Eduard

