Forțele speciale ucrainene au eliminat un sistem rus de rachete antiaeriene Buk-M3 în zona ocupată Zaporojie.

Forțele speciale ale Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (HUR) au distrus un sistem rus de rachete sol-aer Buk-M3 în regiunea Zaporizhzhia. Sistemul are o valoare de peste 40 de milioane de dolari, potrivit serviciului de presă al HUR.

Pe 14 septembrie, agenții HUR au localizat și au lovit sistemul rus 9K317M Buk-M3 în apropierea așezării Oleksandrivka.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un videoclip publicat de serviciile de informații ucrainene arată o dronă lovind sistemul Buk-M3, poziționat în mijlocul unui câmp, surprinzător fără vreo intenție de camuflaj.

Buk-M3 este unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană ale Rusiei, capabil să intercepteze ținte aeriene la distanțe de până la 70 km. Poate fi utilizat și împotriva țintelor terestre și navale.

Anterior, Defense Express a raportat că apărătorii ucraineni au distrus un alt sistem Buk-M3 împreună cu muniția acestuia.

Foto Profimedia

Editor : Sebastian Eduard