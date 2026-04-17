Forțele ucrainene au distrus un sistem rus de apărare aeriană în orașul Mariupol, aflat temporar sub ocupație.

Potrivit agenției Ukrinform, Petro Andriushchenko, directorul Centrului pentru Studiul Ocupației, a anunțat acest lucru pe Telegram pe 17 aprilie și a distribuit un videoclip pe această temă, difuzat de trupele ucrainene.

„17 aprilie. Mariupol. Forțele Sistemelor Fără Pilot au distrus un alt sistem de apărare aeriană Panțir-S1. Acesta este al treilea sistem de apărare aeriană distrus în Mariupol în ultimele două săptămâni”, a scris el.

El a precizat că sistemul a fost distrus în același loc ca și loviturile anterioare - lângă uzina siderurgică Azovstal.

După cum s-a raportat anterior, în noaptea de 13 aprilie, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei au lovit rezervoarele de stocare a combustibilului din portul Mariupol.

