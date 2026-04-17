Video Momentul în care forțele ucrainene au distrus un sistem rus de apărare aeriană Panțir-S1 în apropiere de Mariupol

sistem Panțir-S1 SAM
Forțele ucrainene au distrus un sistem rus de apărare aeriană în orașul Mariupol, aflat temporar sub ocupație.

Potrivit agenției Ukrinform, Petro Andriushchenko, directorul Centrului pentru Studiul Ocupației, a anunțat acest lucru pe Telegram pe 17 aprilie și a distribuit un videoclip pe această temă, difuzat de trupele ucrainene.

„17 aprilie. Mariupol. Forțele Sistemelor Fără Pilot au distrus un alt sistem de apărare aeriană Panțir-S1. Acesta este al treilea sistem de apărare aeriană distrus în Mariupol în ultimele două săptămâni”, a scris el.

El a precizat că sistemul a fost distrus în același loc ca și loviturile anterioare - lângă uzina siderurgică Azovstal.

După cum s-a raportat anterior, în noaptea de 13 aprilie, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei au lovit rezervoarele de stocare a combustibilului din portul Mariupol.

Editor : Sebastian Eduard

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The Druzhba oil pipeline.
Fluxul de petrol rusesc spre Ungaria, prin conducta Drujba, ar putea fi pornit săptămâna viitoare, anunță Peter Magyar
Bulgaria Election
Bulgaria, bombardată de propaganda pro-rusă în ajunul alegerilor
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov
„Nu se observă nicio inițiativă concretă”. Lavrov anunță că negocierile privind pacea în Ucraina au intrat în impas
Surface-to-air missile launching at night from a desert location, illuminating fog, smoke, and dust
Rusia își întărește apărarea antiaeriană în zona Mării Baltice după atacurile ucrainene cu drone 
Ambasadoarea Regatului Ţărilor de Jos în România, Willemijin van Haaften
O ambasadoare aflată la Tulcea a văzut de la hotel exploziile din Ucraina: „Am înţeles ce înseamnă un război atât de aproape”
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul unui...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de...
Drone Watchkeeper
Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții Radu...
10-day temporary ceasefire between Israel and Lebanon takes effect
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Strâmtoarea Ormuz revine la...
Ultimele știri
Îndemnul papei Leon în Camerun, la o liturghie la care au participat 120.000 de persoane: „Respingeți orice formă de abuz sau violență”
Zelenski ar vrea să-l întâlnească pe Putin în Turcia. Erdogan și Trump ar putea, de asemenea, să participe
Cu cât a scăzut prețul petrolului după ce Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Depresia cruntă prin care a trecut Ezequiel Lavezzi! Mărturiile fostului star de la PSG: „Am făcut rău...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...