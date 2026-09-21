Operatorii de drone din cadrul Regimentului 1 de Asalt Independent au lovit o rampa autopropulsată a sistemului rusesc de rachete sol-aer Buk-M1 în sectorul Zaporojie.

Regimentul a anunțat acest lucru pe Facebook, publicând un videoclip cu atacul, relatează Ukrinform.

Buk-M1 este un sistem de rachete sol-aer cu rază medie de acțiune, conceput pentru a intercepta avioane, elicoptere și rachete de croazieră.

Apărătorii ucraineni au folosit drone de atac de tipul „Dart” și „Kotihoroshko” pentru a lovi ținta inamică.

După cum a raportat Ukrinform, forțele de apărare ucrainene au lovit recent două lansatoare ale sistemului rus de apărare aeriană S-400 în regiunea Brjansk.

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Editor : Sebastian Eduard