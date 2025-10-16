Apărătorii ucraineni au dejucat o încercare a forțelor ruse de a ataca localitățile Shakhove și Volodimirivka din regiunea Donețk. Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, scrie Ukrinform.

Pe 16 octombrie, armata rusă a încercat din nou un atac mecanizat masiv asupra Dobropillia în sectorul Ocheretyne. Scopul final era capturarea satului Shakhove.

Între orele 05:30 și 08:00, invadatorii au desfășurat 22 de vehicule blindate. Cea mai mare coloană – 11 tancuri și vehicule blindate de luptă – a avansat în jurul orei 07:50 din zona Malinivka.

Rușii au început să se pregătească pentru asalt din timp. Pentru a complica minarea rutelor, au instalat posturi de observație pentru a detecta și distruge dronele ucrainene.

„Comanda inamică a încercat, de asemenea, să-și schimbe tactica ofensivă. În timp ce anterior coloanele lor de vehicule blindate cu infanterie avansau din adâncul propriilor formațiuni de luptă, de data aceasta – pe 15 octombrie – invadatorii au încercat să apropie echipamentul de Shakhove și să-l ascundă într-o linie de copaci.

Manevra s-a dovedit a fi fără succes: forțele ucrainene au detectat și distrus două vehicule blindate înainte ca inamicul să le poată ascunde în pădure”, informează postarea armatei ukrainene.

Pe 16 octombrie, datorită pozițiilor echipate anterior, minării eficiente și acțiunilor coordonate ale unităților ucrainene – în principal echipajele de artilerie ale brigăzilor Forțelor Armate Ucrainene și Gărzii Naționale, precum și echipajele Forțelor Sistemelor Fără Pilot – atacul rus a fost contracarat cu succes.

„Apărătorii au distrus nouă vehicule blindate inamice și au avariat alte patru”, se mai notează.

Editor : Sebastian Eduard