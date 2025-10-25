Live TV

Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi”

Data publicării:
Tanc
Captură video

Operatorii de drone ai Brigăzii Hart au distrus două tancuri rusești în zonele împădurite din apropierea orașului Vovchansk, pe frontul sudic al Slobozhanshchina.

Serviciul de Pază de Frontieră al Ucrainei a raportat acest lucru, potrivit Ukrinform.

„Gărzile de frontieră au detectat două tancuri inamice camuflate, dar totuși vizibile, și le-au transformat în fier vechi”, se arată în comunicat.

Au fost eliminate și antene, echipamente de război electronic, vehicule și personal inamic.

După cum s-a raportat anterior, luptătorii DIU au distrus trei sisteme scumpe de apărare aeriană rusești în teritoriile ocupate temporar din regiunile Zaporizhzhia, Kherson și și Republica Autonomă Crimeea.

Editor : Sebastian Eduard

