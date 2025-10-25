Operatorii de drone ai Brigăzii Hart au distrus două tancuri rusești în zonele împădurite din apropierea orașului Vovchansk, pe frontul sudic al Slobozhanshchina.

Serviciul de Pază de Frontieră al Ucrainei a raportat acest lucru, potrivit Ukrinform.

„Gărzile de frontieră au detectat două tancuri inamice camuflate, dar totuși vizibile, și le-au transformat în fier vechi”, se arată în comunicat.

Au fost eliminate și antene, echipamente de război electronic, vehicule și personal inamic.

După cum s-a raportat anterior, luptătorii DIU au distrus trei sisteme scumpe de apărare aeriană rusești în teritoriile ocupate temporar din regiunile Zaporizhzhia, Kherson și și Republica Autonomă Crimeea.

Editor : Sebastian Eduard