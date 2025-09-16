Live TV

Momentul în care o dronă rusească lovește o universitate din Harkov

Imaginile care circulă online arată o dronă rusească lovind marți o clădire din nord-estul Ucrainei, în Harkov – potrivit unor surse, o universitate – în timp ce resturi în urma exploziei sunt împrăștiate în aer.

O dronă rusă s-a prăbușit marți asupra unei clădiri din Harkov, Ucraina, provocând un nor de fum și împrăștiind resturi pe străzile din apropiere, scrie Kyiv Post.

Atacul a avut loc marți dimineață, în districtul Slobodskîi din Harkov – al doilea oraș ca mărime din Ucraina, situat la doar 30 km (18 mile) de granița cu Rusia.
Postul ucrainean Suspilne a declarat că respectiva clădire este sediul administrativ al unei „instituții de învățământ farmaceutic”.

O înregistrare video difuzată de Parchetul Regional din Harkov arată drona lovind acoperișul clădirii cu un zgomot puternic, aruncând în aer resturi care au căzut apoi pe străzile și clădirile din apropiere.

Primarul orașului Harkov, Ihor Terekhov, a raportat atacul în jurul orei 11:00, ora locală, adăugând ulterior că, până la ora 13:00, cel puțin patru persoane au fost rănite.
Atacul a provocat un incendiu care a cuprins 150 de metri, potrivit raportului Serviciului de Urgență al Ucrainei, la ora 12:54 p.m.

„În urma loviturii, acoperișul clădirii instituției a fost avariat și a izbucnit un incendiu pe o suprafață de 150 de metri pătrați. Unități ale Serviciului de Urgență al Statului, inclusiv psihologi și pompieri, au fost implicate în eliminarea consecințelor atacului inamic”, a scris serviciul.

Oleh Siniehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a declarat că clădirea nu este o instalație militară.

„Această clădire găzduia o unitate de instruire. Această facilitate nu avea nicio legătură cu industria de apărare sau militară. Este o clădire exclusiv civilă”, a declarat el.
Oleksandr Kukhtenko, vice-rector al Universității, a adăugat că restaurarea ar putea dura ceva timp.

„Acoperișul, birourile angajaților, șeful departamentului și profesorii asociați au fost foarte grav avariate. Situația cu incendiul: băieții îl stingeau, clădirea era inundată. Vor fi multe întrebări despre restaurarea clădirii”, a declarat el pentru Suspilne.

 

