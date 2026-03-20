Video Momentul în care o dronă ucraineană doboară un elicopter rus Ka-52 „Alligator”. Echipajul, vânat la sol de o a doua dronă

Ka-52 Alligator
Ka-52 Alligator. Foto: Profimedia
Ce a urmat după prăbușire Ka-52 „Alligator”

Forțele ucrainene Unmanned Systems Forces (USF) au distrus un elicopter de atac rusesc Ka-52 în direcția Pokrovsk folosind o dronă cu fibră optică.

Informația a apărut inițial pe canalele ucrainene de Telegram, care au precizat că atacul a fost efectuat de luptători din Brigada de Asalt Separată 59 a USF, informează Kyiv Post.

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare arată urmările atacului, cu un elicopter prăbușit zăcând la pământ, fumegând și arzând. Un alt videoclip ar fi surprins elicopterul Ka-52 în vizorul unei drone FPV cu câteva momente înainte de lovitură.

Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent ora și locația filmării.

Luptătorii din batalionul de sisteme fără pilot „Predators of the Heights”, despre care se crede că se află în spatele atacului, au scris pe Telegram: „Avem +1. Ghiciți despre ce vorbim?”

În comentarii, utilizatorii au sugerat doborârea unui elicopter Ka-52, la care batalionul a răspuns: „Eh, nu putem ascunde nimic de voi.”

Ulterior, doborârea a fost confirmată și de comandantul USF, Robert „Madyar” Brovdi, care a scris pe Telegram:

„Elicopterul inamic Ka-52 și echipajul, care a încercat să evacueze, au fost eliminați de USF Birds în regiunea Donețk.”

Potrivit acestuia, elicopterul a fost „vânat” cu o dronă FPV cu fibră optică de către piloții din echipajul „Baltika” al batalionului „Predators of Heights” în apropierea localității Nadiyivka din regiunea Donețk.

Chiar înainte ca Brovdi să confirme atacul, pe rețelele de socializare circulau informații contradictorii cu privire la soarta echipajului.

Bloggerii militari ruși au susținut că echipajul a supraviețuit, în timp ce unele canale ucrainene de pe Telegram au raportat că piloții au fost uciși.

Ce a urmat după prăbușire

Brovdi a clarificat ulterior că, în urma unei aterizări de urgență, echipajul elicopterului a încercat să fugă. Cu toate acestea, dronele operate de piloții din Batalionul 1, Brigada 414 de Sisteme Fără Pilot „Birds of Madyar”, i-au eliminat.

Pentru a-și susține declarația, Brovdi a publicat un videoclip complet al operațiunii, arătând momentul în care elicopterul a fost lovit, prăbușirea acestuia și cadavrele presupuse ale piloților.

Atenție: videoclipul conține conținut sensibil.

Videoclipul publicat de Brovdi arată drona angajând două elicoptere simultan. Primul a reușit să evite lovitura, în timp ce al doilea a fost lovit cu succes.

Ka-52 „Alligator”

Ka-52 „Alligator” este un elicopter de luptă cu un echipaj format din două persoane. Poate atinge viteze de până la 310 km/h, are o autonomie de până la 550 km și operează la altitudini de până la 5,5 km.

Armamentul său include un tun de 30 mm, rachete ghidate antitanc (ATGM), rachete neghidate, rachete Igla-V și arme de calibru mic.

Conform surselor publice, costul estimat al unui Ka-52 variază între aproximativ 16 și 25 de milioane de dolari.

