Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă

Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
Operator ucrainean de drone. Foto: Profimedia Images

Luptătorii din regimentul „Raid” al Forțelor de sisteme fără pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au identificat și lovit obiective logistice importante ale trupelor ruse pe una dintre direcțiile cheie ale frontului.

Despre acest lucru, „Raid” a informat pe Facebook, publicând un videoclip cu acțiunea de luptă, transmite Ukrinform.

A fost lovită, în special, o locomotivă care asigura transportul feroviar al încărcăturilor militare ale Federației Ruse.

De asemenea, printre obiectivele lovite se numără depozitele de combustibil, lubrifianți și muniție ale invadatorilor.

În ultimele 24 de ore, Forțele de Apărare au lovit depozitele de combustibil și lubrifianți din împrejurimi, precum și depozitele de muniție din teritoriile temporar ocupate din regiunea Donetsk.

 

Editor : Sebastian Eduard

Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Ioan Becali l-a sunat pe Fabregas: “Băi, Cesc…”. Ce jucător din SuperLiga i-a propus impresarul
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ce reacție a avut Adrian Mutu după ce a auzit că mulți români cred că era mai bine pe vremea lui Nicolae...
Adevărul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
„Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a...
Newsweek
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”