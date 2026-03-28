Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă

Luptătorii din regimentul „Raid” al Forțelor de sisteme fără pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au identificat și lovit obiective logistice importante ale trupelor ruse pe una dintre direcțiile cheie ale frontului.

Despre acest lucru, „Raid” a informat pe Facebook, publicând un videoclip cu acțiunea de luptă, transmite Ukrinform.

A fost lovită, în special, o locomotivă care asigura transportul feroviar al încărcăturilor militare ale Federației Ruse.

De asemenea, printre obiectivele lovite se numără depozitele de combustibil, lubrifianți și muniție ale invadatorilor.

În ultimele 24 de ore, Forțele de Apărare au lovit depozitele de combustibil și lubrifianți din împrejurimi, precum și depozitele de muniție din teritoriile temporar ocupate din regiunea Donetsk.

Editor : Sebastian Eduard