Video Momentul în care o dronă ucraineană lovește o stație radar Kasta-2E în regiunea Belgorod

Kasta 2E

Echipajele din cadrul Regimentului 429 separat de sisteme fără pilot „Achilles” au lovit o stație radar Kasta-2E din Volotovo, regiunea Belgorod, Federația Rusă, situată pe teritoriul rus, la 80 km de granița cu Ucraina.

Potrivit Ukrinform, comandantul brigăzii, Yurii Fedorenko (indicativul „Achilles”), a raportat acest lucru pe Telegram.

Radarul Kasta-2E poate detecta și urmări până la 200 de ținte pe o rază de 150 km. Acesta include, în special, ținte aeriene la altitudini extrem de joase.

Această stație servește drept „ochii” apărării aeriene ruse. Ea permite detectarea timpurie a aeronavelor, rachetelor și chiar a dronelor, servind drept sistem de avertizare timpurie.

După unele estimări prețul la care poate ajunge un astfel de echipament este de 100 de milioane de dolari.

Editor : Sebastian Eduard

