În mediul online au apărut mai multe videoclipuri care surprind loviturile de represalii lansate de Iran în Orientul Mijlociu, după atacul SUA–Israel. Autoritățile din Bahrain au confirmat un atac cu rachete asupra centrului de servicii al Flotei a Cincea a Statelor Unite. În regiune există baze aeriene americane, considerate posibile ținte ale atacurilor, relatează BBC.

Bahrain-ul se numără printre mai multe țări din Golf care au fost lovite de Iran. Un videoclip verificat de sursa citată, filmat dintr-un vehicul aflat în mișcare, surprinde momentul în care o rachetă lovește o țintă. Urmează o explozie, care aruncă în aer fragmente și resturi. Persoanele din interiorul vehiculului pot fi auzite strigând în timp ce mașina accelerează pe șosea.

Centrul Național de Comunicare din Bahrain a anunțat că centrul de servicii al Flotei a Cincea a Marinei SUA a fost „supus unui atac cu rachete”. Aceasta este responsabilă pentru operațiuni în Golful Persic, Marea Roșie, Marea Arabiei și în părți ale Oceanului Indian.

Alte imagini verificate din Bahrain arată coloane dense de fum ridicându-se în timp ce sirenele răsună în oraș.

Agenția de presă Tasnim, afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, a declarat că „toate bazele și interesele SUA din regiune au fost vizate de rachete iraniene”.

Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață, ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii.

Editor : C.S.