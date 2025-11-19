Armata rusă a lansat un nou atac furibund asupra Ucrainei în noaptea trecută. Țintele rachetelor lui Putin au fost, iarăși, blocurile civile. Scopul, același. Terorizarea ucrainenilor. În urma atacurilor, mai mulți civili au fost uciși în Harkov și alte orașe controlate de Kiev. Tragedia cea mai mare a avut loc în Ternopîl, unde în urma bombardamentelor, un bloc a fost pur și simplu pulverizat.

Chiar dacă propaganda rusă minte cu nonșalanță și susține că nu vizează ținte civile din statul bombardat, realitatea crudă din teren arată cu totul altfel, dovadă este și bombardamentul din noaptea trecută.

În urma ploii de rachete și drone, Ternopîl, un oraș care nu cunoscuse fața crudă a războiului declanșat de Putin a devenit martor al uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a localității.

O rachetă hipersonică a lovit în plin un bloc cu nouă etaje, în care erau civili ucraineni.

În urma atacului devastator, 25 de oameni au fost uciși, printre care și trei copii. De asemenea, în urma atacului, alte 73 de persoane au fost rănite, multe dintre ele luptă acum pentru viață în spitalele ucrainene.

Amintim, Rusia a lansat atacuri în mai multe regiuni din Ucraina, copleșind apărarea antiaeriană. Președintele Volodimir Zelenski spune că peste 470 de drone de atac și 48 de rachete de diferite tipuri au ajuns deasupra orașelor ucrainene.

