Noi imagini surprinse de o cameră aflată în proximitatea zonei vizate de atac arată o rachetă americană Tomahawk lovind baza navală iraniană aflată lângă o școală primară din Minab, unde peste 168 de persoane, majoritatea copii, au fost ucise la începutul războiului din Iran. Este o filmare care se adaugă la dovezile care indică faptul că SUA au fost responsabile pentru atacul asupra școlii, relatează The Guardian.

Videoclipul, publicat de agenția de știri iraniană Mehr și confirmat de către investigatori Bellingcat, arată racheta lovind complexul Minab în dimineața zilei de 28 februarie, când au început atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Combinată cu alte dovezi de la fața locului, inclusiv videoclipuri verificate de The Guardian, fotografii ale urmărilor și imagini din satelit ale atacului, înregistrarea indică faptul că școala primară Shajareh Tayyebeh a fost lovită în timpul unei serii de atacuri ale SUA, care au vizat un complex naval al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) alăturat.

Atacul a demolat aproximativ jumătate din școală, ucigând zeci de fetițe cu vârste cuprinse între șapte și doisprezece ani, care participau la cursurile de dimineață.

Doar SUA au rachete Tomahawk

Dovezile contrazic direct declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, de duminică, conform cărora Iranul ar fi responsabil pentru atentatul cu bombă de la școală.

„În opinia mea, pe baza a ceea ce am văzut, acest lucru a fost făcut de Iran”, a spus Trump, fără a oferi nicio dovadă pentru afirmația sa. „Sunt foarte inexacte, după cum știți, cu muniția lor. Nu au nicio precizie. A fost făcut de Iran.”

Experții în muniții spun că racheta prezentată în videoclip este în mod clar un Tomahawk, care este folosit doar de SUA în conflictul actual.

„Videoclipul arată o rachetă Tomahawk lovind o țintă. Având în vedere beligeranții, acest lucru indică faptul că este vorba de un atac american, deoarece Israelul nu este cunoscut ca deținând rachete Tomahawk”, a declarat NR Jenzen-Jones, directorul Armament Research Services, o firmă de consultanță în domeniul informațiilor care oferă analize militare guvernelor și ONG-urilor.

Școală lângă baza Gardienilor Revoluției

„În ciuda diverselor afirmații care circulă online, muniția în cauză nu este în mod clar o rachetă Soumar iraniană, deoarece Soumar are un motor extern distinct, situat în spate, pe partea inferioară a muniției”, a adăugat acesta.

Imaginile din satelit ale urmărilor bombardamentului arată că cel puțin patru clădiri au fost afectate de atacuri: școala și trei clădiri din complexul IRGC.

Deși clădirea școlii primare a făcut cândva parte din complexul IRGC, aceasta fusese izolată de cel puțin opt ani și avea indicii clare ale faptului că era o clădire educațională: terenurile de joacă și picturile murale colorate erau vizibile în imaginile din satelit.

Purtătorii de cuvânt ai armatei americane au declarat că „investighează” atacul. Bombardamentul școlii a fost descris de UNESCO drept o „încălcare gravă” a dreptului internațional, iar Human Rights Watch a cerut ca acesta să fie investigat ca o crimă de război.

Editor : Liviu Cojan