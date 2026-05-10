Momentul în care operatorii de drone ai Brigăzii Liut au distrus un steag al Rusiei, instalat pe o clădire din Kostiantinivka, Donețk

Operator ucrainean de drone.

Operatorii de drone din Regimentul de Asalt Luhansk al Brigăzii de Asalt Liut a Poliției Naționale a Ucrainei au dat jos un steag tricolor rus care fusese instalat pe cel mai înalt punct, un horn industrial din Kostiantinivka, regiunea Donețk.

Conform informațiilor furnizate de Ukrinform, Ministerul de Interne al Ucrainei a anunțat acest lucru pe Facebook și a publicat un videoclip care arată distrugerea steagului rus deasupra localității Kostiantinivka.

„Încă o dată, rușii încearcă să creeze imagini pentru propaganda lor. De data aceasta, au folosit o dronă pentru a atașa un steag tricolor cu scopul de a-l «flutura» demonstrativ deasupra localității Kostiantinivka”, se menționează în postarea care însoțește videoclipul.

Conform raportului, înscenarea nu a durat prea mult.

„Operatorii de UAV ai Regimentului de Asalt Luhansk din Brigada de Asalt Liut a Poliției Naționale a Ucrainei au identificat rapid ținta și au îndepărtat simbolul inamicului. Pentru că Kostiantinivka a fost, este și va rămâne Ucraina”, a declarat ministerul.

