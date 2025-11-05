O termocentrală a fost lovită în orașul rus Oriol. Un alt atac s-a produs în alt oraș centru regional, Vladimir. În timp ce guvernatorul rus al regiunii vorbește de doborârea unor drone, localnicii susțin că loviturile au fost puternice și mai degrabă provin de la rachete.

„Termocentrala din orașul rus Oriol se află într-o stare foarte proastă în acest moment”, a menționat Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru combaterea dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare.

În noaptea de 5 noiembrie, drone au atacat infrastructura din două centre regionale ale Rusiei — Oriol și Vladimir, a raportat Radio Liberty, citând canalul Telegram Astra și guvernatorii acestor regiuni.

În Oriol, autoritățile locale au raportat un atac cu drone cu propulsie jet, potrivit serviciului BBC din Rusia.

Publicația l-a citat pe guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klichkov, care a afirmat că două drone cu propulsie jet ar fi fost doborâte deasupra orașului în noaptea de miercuri. Potrivit acestuia, atacul a avariat șapte locuințe private și ferestrele unui bloc de apartamente. Nu au existat victime în urma atacului cu drone, a adăugat el.

Între timp, o analiză realizată de canalul Telegram Astra, pe baza datelor din surse deschise, a indicat că exploziile din Oriol au avut loc în zona centralei combinate de căldură și energie electrică a orașului.

Se remarcă faptul că cele două videoclipuri înregistrate de locuitori, care surprind exploziile, au fost filmate la aproximativ 1,5 și, respectiv, 1,2 kilometri de centrala combinată.

În același timp, locuitorii susțin că atacul a fost efectuat cu rachete. Această opinie este împărtășită de analistul Astra, care consideră că atacul asupra centralei termice a fost efectuat cu o rachetă sau o dronă cu propulsie jet.

La mai puțin de un kilometru de centrala termică din Oriol se află întreprinderea de apărare Oreltekhnmash, care produce vehicule mobile de întreținere, reparații și evacuare pentru armată.

Centrala termică Oriol este cea mai mare sursă de energie electrică și termică din regiune, furnizând atât energie electrică, cât și căldură.

„Infrastructura energetică din suburbiile Vladimirului a fost atacată de drone. Specialiștii lucrează la fața locului. Eliminarea consecințelor va începe odată cu lumina zilei. Vă rugăm să rămâneți calmi. Toate sistemele de susținere a vieții funcționează normal”, a declarat guvernatorul regiunii Vladimir, Aleksandr Avdeev.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a afirmat că UAV-urile ar fi fost interceptate în patru districte ale regiunii.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat distrugerea a 40 de drone cu aripi fixe în timpul nopții.

Potrivit ministerului apărării statului agresor, dronele ar fi fost doborâte deasupra regiunilor Voronej, Rostov, Kursk, Briaansk, Belgorod și Oryol din Rusia, precum și deasupra Crimeei ocupate temporar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard