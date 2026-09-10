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Video Momentul în care Ucraina reușește un atac la 3.000 de km depărtare, în Siberia, la cea mai lungă distanţă din acest război

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Din articol
Cum a ripostat Rusia

Kievul a anunţat miercuri că a lovit două instalaţii de gaze din Siberia de Vest, după ce dronele sale au parcurs o distanţă de peste 1.864 mile (3.000 km). Acestea sunt cele mai îndepărtate atacuri de la începutul războiului, în 2022, pe măsură ce armata ucraineană continuă să profite de noile capacităţi ale dronelor cu rază lungă de acţiune, scrie Sky News.

O instalaţie industrială a luat foc în Novi Urengoi, un oraş din nordul Rusiei unde se produc gaze, în urma unui atac cu drone, a declarat miercuri guvernatorul regional Dmitri Artiuhov, acesta fiind primul atac de acest gen asupra acestei zone de producţie a gazelor naturale din ţară.

Artiuhov nu a precizat care a fost instalaţia vizată, potrivit Reuters. „Cel mai important este că nu au existat victime sau răniţi. Amploarea şi natura pagubelor sunt în curs de evaluare”, a scris Artiuhov pe Telegram.

Forţele speciale ucrainene au declarat că au efectuat atacuri asupra a două instalaţii de condensat de gaz din regiune - în Novi Urengoi şi în districtul Purovski.

Preşedintele Volodimir Zelenski a lăudat atacurile pentru impactul lor asupra economiei ruse.

Compania energetică rusă Gazprom nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la atacul asupra regiunii, situată la aproximativ 3.000 de km de graniţa cu Ucraina.

Comunicatul ucrainean nu a oferit detalii cu privire la pagubele provocate instalaţiilor, dar a descris cele două uzine drept „cruciale pentru industria condensatului de gaz”.

„Anterior, această zonă era considerată absolut sigură pentru agresor, fiind situată departe de linia frontului”, se menţionează în comunicat.

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Zelenski a declarat că este „important să se răspundă într-un mod pe deplin echitabil la războiul rus şi tocmai într-un mod în care inamicul să simtă acest lucru”.

Novi Urengoy este capitala neoficială a gazului din Rusia, situată în regiunea Iamal-Neneţ, în nordul Siberiei de Vest.

Gazprom obişnuia să exporte gaze din Iamal în Europa de Vest, până când relaţiile s-au rupt în urma invaziei ruse din Ucraina, în 2022.

Compania a estimat resursele de gaze ale regiunii la 26,5 trilioane de metri cubi în 2020, suficient pentru a acoperi cererea globală timp de peste şase ani.

Cum a ripostat Rusia

Nouă persoane au murit joi în Ucraina în urma unui atac rusesc lansat după cea mai adâncă lovitură a Ucrainei din acest război.

Patru persoane au murit în urma unor atacuri aeriene ruseşti asupra portului ucrainean Mîkolaiv, care au avut loc în timpul nopţii. Atacul a lovit atât infrastructura civilă, cât şi cea industrială, iar alte 19 persoane au fost rănite, a declarat guvernatorul regional Heorhii Reşetilov pe Telegram.

Alte atacuri cu drone asupra regiunii Sumî din nord au provocat, de asemenea, moartea a cinci persoane şi rănirea altor 24, a declarat poliţia naţională a Ucrainei.

O dronă a lovit o benzinărie din districtul Holosiivskii al oraşului Kiev şi trei persoane au fost rănite după ce incendiul declanşat a cuprins o maşină.

Potrivit primarului Vitali Kliciko, incendiul a fost stins rapid.

Serhii Fedorenko, directorul interimar al „Naftogaz”, a declarat că o dronă cu motor a atacat o staţie de alimentare a „Ukrnafta” din Kiev.

Fedorenko a precizat că, în conformitate cu normele de siguranţă, staţia de alimentare nu funcţiona în timpul alertei aeriene, iar personalul şi clienţii au părăsit incinta staţiei de alimentare. „Din păcate, există informaţii privind victime printre persoanele care se aflau în apropierea staţiei de alimentare”, a precizat el.

Forţele aeriene ucrainene au afirmat că sistemele lor de apărare au doborât 128 dintre cele 149 de drone de atac ruseşti lansate în timpul nopţii. Au fost înregistrate lovituri în 13 locaţii.

Editor : Sebastian Eduard

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