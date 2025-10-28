Video Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa. Imagini uluitoare din ochiul uraganului
Jamaica este amenințată de cea mai puternică furtună din istoria țării. Uraganul Melissa ar urma să lovească în plin insula din Caraibe cu rafale de aproape 300 de kilometri pe oră. Imagini spectaculoase surprinse de Forțele Aeriene americane arată cum un avion zboară direct prin ochiul uraganului Melissa.
Imaginile au fost surprinse de forțele aviatice americane cu doar câteva ore înainte ca Melissa să ajungă pe târmul Jamaicăi.
Datele Centrului American pentru Uragane indicau rafale de vânt care depășesc 288 de kilometri pe oră și un pericol de inundații masive, amplificat de viteza lentă de mișcare a uraganului deasupra apei calde din Marea Caraibe.
Peste 12.000 de militari au fost deja mobilizați în Jamaica. Au fost deschise 650 de adăposturi, iar alte 880 sunt în așteptare.