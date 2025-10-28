Jamaica este amenințată de cea mai puternică furtună din istoria țării. Uraganul Melissa ar urma să lovească în plin insula din Caraibe cu rafale de aproape 300 de kilometri pe oră. Imagini spectaculoase surprinse de Forțele Aeriene americane arată cum un avion zboară direct prin ochiul uraganului Melissa.

Imaginile au fost surprinse de forțele aviatice americane cu doar câteva ore înainte ca Melissa să ajungă pe târmul Jamaicăi.

Datele Centrului American pentru Uragane indicau rafale de vânt care depășesc 288 de kilometri pe oră și un pericol de inundații masive, amplificat de viteza lentă de mișcare a uraganului deasupra apei calde din Marea Caraibe.

Peste 12.000 de militari au fost deja mobilizați în Jamaica. Au fost deschise 650 de adăposturi, iar alte 880 sunt în așteptare.

Citește și: De la furtună tropicală la uragan devastator: Melissa arată cum încălzirea globală amplifică fenomenele extreme

Cel puțin un milion și jumătate de oameni vor fi afectați și meteorologii spun că nivelul apei de pe străzi ar putea ajunge la patru metri.

Cel puțin trei oameni au murit și alți 13 au fost răniți în urma mai multor accidente produse în timpul pregătirilor pentru dezastru.

Dacă nu îşi va pierde din intensitate, Melissa va fi cel mai puternic uragan care a lovit Jamaica de la începutul monitorizării meteorologice din 1850.

Rafalele de vânt puternice și ploile torențiale aduse de uragan sunt așteptate să producă pagube substanțiale și în Cuba sau Haiti.

Editor : C.S.