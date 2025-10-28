Live TV

Video Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa. Imagini uluitoare din ochiul uraganului

Data publicării:
nori
Foto: Captură video Digi24

Jamaica este amenințată de cea mai puternică furtună din istoria țării. Uraganul Melissa ar urma să lovească în plin insula din Caraibe cu rafale de aproape 300 de kilometri pe oră. Imagini spectaculoase surprinse de Forțele Aeriene americane arată cum un avion zboară direct prin ochiul uraganului Melissa.

Imaginile au fost surprinse de forțele aviatice americane cu doar câteva ore înainte ca Melissa să ajungă pe târmul Jamaicăi.

Datele Centrului American pentru Uragane indicau rafale de vânt care depășesc 288 de kilometri pe oră și un pericol de inundații masive, amplificat de viteza lentă de mișcare a uraganului deasupra apei calde din Marea Caraibe.

Peste 12.000 de militari au fost deja mobilizați în Jamaica. Au fost deschise 650 de adăposturi, iar alte 880 sunt în așteptare.

Citește și: De la furtună tropicală la uragan devastator: Melissa arată cum încălzirea globală amplifică fenomenele extreme

Cel puțin un milion și jumătate de oameni vor fi afectați și meteorologii spun că nivelul apei de pe străzi ar putea ajunge la patru metri. 

Cel puțin trei oameni au murit și alți 13 au fost răniți în urma mai multor accidente produse în timpul pregătirilor pentru dezastru. 

Dacă nu îşi va pierde din intensitate, Melissa va fi cel mai puternic uragan care a lovit Jamaica de la începutul monitorizării meteorologice din 1850.

Rafalele de vânt puternice și ploile torențiale aduse de uragan sunt așteptate să producă pagube substanțiale și în Cuba sau Haiti.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
carrefour
2
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
3
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Suma impresionantă donată de Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Suma impresionantă donată de Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind...
lia savonea
Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: „ÎCCJ nu este consilierul...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune...
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE...
Ultimele știri
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna
Eurobarometru: 56% dintre cetățeni susțin extinderea UE. Care dintre țări sunt în favoarea primirii de noi membri
Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
uraganul melissa jamaica palmieri
De la furtună tropicală la uragan devastator: Melissa arată cum încălzirea globală amplifică fenomenele extreme
Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
Uraganul Melissa ar putea fi cel mai puternic care a lovit vreodată Jamaica. Furtuna de categoria a cincea a ucis patru oameni în Haiti
Hurricane Melissa Threatens Catastrophic Flooding In Jamaica And Haiti
Melissa devine uragan de categoria a cincea. Avertizări de furtuni și inundații catastrofale pentru Jamaica și Cuba
Hurricane Florence Slams Into Coast Of Carolinas
Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara. Raed Arafat: Au fost aduse forțe suplimentare din alte județe în cele afectate
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Bătaie ca-n filme la finala Cupei României dintre Steaua și Dinamo: „Vadim l-a convins pe Valentin Ceaușescu...
Adevărul
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei
Playtech
Se scumpesc din nou facturile la curent. Cât vor plăti românii pentru energie electrică
Digi FM
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără...
Digi Sport
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat...
Pro FM
Misha, fosta soție a lui Connect-R, răvășitoare într-o ținută sclipitoare. Fanii, impresionați de frumusețea...
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
Ce ar determina de fapt sensibilitatea la gluten. Un studiu coordonat de cercetători din Australia vine cu...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Mărturisiri neașteptate. Charlie Sheen admite că Denis Richards încă îl iubește, la aproape 20 de ani de la...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...