Un avion american de vânătoare F-15 s-a prăbușit în Kuweit, pe fondul acțiunilor militare din Orientul Mijlociu. La bord se aflau doi militari, pilotul și ofițerul de arme, care s-au catapultat și au fost găsiți în viață. Conform unor informații vehiculate în mediul online, aparatul de zbor ar fi fost atins de un proiectil tras de aliați.

Un raport citat de UK Defence susține că un F-15 Eagle, operat de Forțele Aeriene ale SUA, s-ar fi „prăbușit în Kuweit”. Pe rețelele sociale au fost postate imagini cu incidentul, surprinse din mai multe unghiuri.

Potrivit primelor informații, aeronava s-ar fi prăbușit în contextul conflictului în desfășurare. Pilotul s-ar fi catapultat în siguranță înainte ca aparatul să se prăbușească.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii oficiale privind cauza incidentului.

F-15 Eagle este un avion de vânătoare tactic, cu două motoare, conceput pentru a opera în orice condiții meteo și pentru a asigura superioritatea aeriană. Potrivit Forțelor Aeriene ale SUA, aparatul se remarcă prin manevrabilitate ridicată, viteză de reacție, autonomie mare și sisteme avansate. Performanțele sale în lupta aeriană sunt susținute de raportul mare tracțiune-greutate și de încărcarea redusă a aripilor.

Autoritățile americane nu au transmis încă o confirmare oficială cu privire la prăbușire sau la starea pilotului.

Editor : C.S.