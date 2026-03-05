Live TV

Video Momentul în care un avion invizibil F-35 israelian doboară un aparat de luptă iranian

Data actualizării: Data publicării:
dara de foc, avion explodat
Sursă foto: X

Armata israeliană a publicat imagini cu momentul în care un avion F-35 de fabricație americană a doborât miercuri, deasupra Teheranului, un avion de luptă al Iranului, Yak-130, de fabricație rusească.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În imagini se vede aparatul iranian urmărit de avionul invizibil F-35 al armatei israeliene și momentul în care lovit în aer și expldează, lăsând în urmă o dâră de flăcări.

Armata israeliană a anunțat miercuri că a doborât un avion de vânătoare iranian folosind un aparat F-35 de fabricație americană și că este „prima dată în istorie” când se înregistrează un astfel de eveniment.

„Un avion de vânătoare F-35I «Adir» al Forțelor Aeriene Israeliene a doborât un avion de vânătoare YAK-130 al Forțelor Aeriene Iraniene. Este prima dată în istorie când un avion de vânătoare cu pilot uman este doborât de un avion de vânătoare F-35 «Adir»”, a transmis armata israeliană miercuri, într-un mesaj pe rețeaua X.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
sanchez
3
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
5
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati americani
Ce spune Casa Albă despre desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran
vas iran scufundat iris dena
Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
De ce atacurile lui Trump îl lasă rece pe Starmer în criza Iranului. „Nu mai suntem în epoca lui Churchill”
De la confruntare limitată la război regional: cum s-ar putea încheia un război SUA-Israel împotriva Iranului. Patru scenarii posibile
explozii în orașe din Golful Persic atacate de Iran
Prinse la mijloc între SUA și Iran, țările din Golful Persic se confruntă cu un scenariu de coșmar. „Viitorul nu este promițător”
Recomandările redacţiei
srSXXw-39o14eEbl-ezgif.com-optimize
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. FSB îl...
Nicusor dan si mirabela gradinaru alturi de cuplul prezidential polonez
Nicușor Dan a fost primit de Karol Nawrocki la Varșovia. Cei doi șefi...
azer
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost...
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan: Avem creșteri de prețuri la combustibili mult mai mici...
Ultimele știri
Bărbatul care a lovit în anul 2022 un medic care era de gardă la Spitalul din Fetești a fost condamnat la închisoare
„Sunt îngrijorate de un posibil război civil”. Anunțul șefei diplomației europene privind evoluțiile din Orientul Mijlociu
Adjunctul șefului Pentagonului își exprimă scepticismul cu privire la descurajarea nucleară europeană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Cine este frumoasa Sarah Pidgeon, actrița care a cucerit o lume întreagă în rolul Carolyn Bessette din „Love...
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Emma Watson, surprinsă în timp ce se săruta cu noul iubit. Cine e miliardarul cu care a fost pozată în...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii