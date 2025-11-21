Live TV

Video Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit

Data publicării:
avion prabusit
Sursa foto: X

Un avion s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit în urma impactului devastator. 

Avionul indian HAL Tejas s-a prăbușit în jurul orei 14:10, ora locală, în timp ce efectua un zbor demonstrativ pentru public.

Nu a fost clar imediat dacă pilotul s-a catapultat, detaliile dezvăluite ulterior arată că pilotul nu a supraviețuit. 

Fum negru s-a ridicat deasupra Aeroportului Internațional Al Maktoum din Dubai World Central, în timp ce mulțimea de spectatori privea, iar sirenele au sunat după prăbușire.

Al doilea aeroport al orașului-stat găzduia bienala Dubai Air Show, care a înregistrat comenzi importante de aeronave atât de la transportatorul pe distanțe lungi Emirates, cât și de la compania aeriană soră cu costuri reduse FlyDubai.

Editor : A.R.

