Live TV

Video Momentul în care un avion United Airlines lovește un camion înainte să aterizeze pe un aeroport de lângă New York

Data publicării:
avion pe newark in new york
Sursa foto: Captură video X

Un Boeing 767-400 al companiei americane United Airlines a lovit un camion de livrări care circula pe o autostradă din apropierea aeroportului din Newark, lângă New York, şi a acroşat un stâlp de iluminat de pe această axă rutieră circulată, au indicat mai multe surse oficiale, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„În timp ce se apropia de aterizare pe aeroportul internaţional Newark Liberty, zborul 169 al companiei United Airlines a lovit un stâlp de iluminat pe autostrada New Jersey Turnpike în jurul orei 14:00, ora locală, duminică, 3 mai”, a declarat un purtător de cuvânt al Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), precizând că a fost deschisă o anchetă.

Potrivit Autorităţii Portuare din New York-New Jersey (PANYNJ), care gestionează acest aeroport, avionul a lovit, de asemenea, un camion care circula pe autostradă.

Aeronava care zbura de la Veneţia (Italia) la Newark transporta 221 de pasageri şi zece membri ai echipajului. Aceasta a aterizat în siguranţă, iar nimeni la bord nu a fost rănit.

Autoritatea portuară a declarat că aeronava a suferit daune „minore", indicând că serviciul a putut fi reluat rapid în condiţii normale după ce angajaţii au verificat minuţios pista pentru eventuale resturi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Şoferul camionului a fost dus la spital cu răni minore, dar a fost externat la scurt timp, a adăugat autoritatea. Chuck Paterakis, vicepreşedinte al H&S Bakery, compania care deţine camionul implicat în accident, a declarat pentru AFP că şoferul său este „ok" şi „a suferit tăieturi minore".

Potrivit mai multor site-uri specializate în aviaţie, avionul a fost livrat în mai 2002. La rândul său, compania aeriană a indicat că pasagerii au debarcat normal la terminal.

„Echipa noastră de întreţinere examinează daunele aduse aeronavei", a continuat aceasta, asigurând că va fi efectuată o „investigaţie internă amănunţită".

„Echipajul a fost retras din programul de zbor în cadrul acestei proceduri", a indicat compania.

Contactate de AFP, poliţia statului New Jersey, care a intervenit la incidentul de pe autostradă, şi producătorul, Boeing, nu au răspuns imediat solicitării. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
2
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
4
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
5
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
Digi Sport
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete prezentate în timpul unei parade militare de la Beijing
Amenințarea nucleară a Chinei și „catastrofa” ce planează asupra relației cu SUA. Cum va arăta cursa înarmării într-o lume tripolară
Volodimir Zelenski și Mohammed bin Salman în Arabia Saudită
Războiul din Iran îi oferă avantaje neașteptate Ucrainei în lupta contra Rusiei. Cum a transformat Kievul efectele crizei într-un atu
Scott Bessent
Șeful Trezoreriei SUA se declară „optimist” că prețurile petrolului vor scădea în curând
684828800_18433895284139212_7635977502448130309_n
Tinerii români au scris istorie la Campionatul Mondial de robotică din SUA. Nicușor Dan: „România e mândră de voi”
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică de ce România nu mai este „vitală” strategic pentru SUA
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A început numărătoarea inversă până la moțiunea de cenzură. Cum arată...
US unveils force behind Iranian ports blockade
Donald Trump anunță „Proiectul Libertate”. SUA „ghidează”, de astăzi...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Vremea se schimbă radical la început de mai: temperaturi de până la...
cristian chivu se bucura dupa meci
Cristi Chivu, după ce Inter Milano a câştigat campionatul Italiei...
Ultimele știri
Alocația pentru copii ar putea fi împărțită în două. Suma totată va fi mai mare, dar este condiționată de prezența la școală
Avertismentul unor lideri republicani după anunțul privind retragerea trupelor SUA din Germania: Transmite un semnal greșit lui Putin
Iranul va considera orice „interferenţă americană” în Ormuz drept o încălcare a armistiţiului, avertizează un oficial de la Teheran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
I-a fost rușine să meargă la medic, iar diagnosticul i-a întors viața pe dos: "Dacă eram mai curajoasă, poate...
Cancan
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Fanatik.ro
România, la un pas de un nou ”Roșia Montană”? Bătălie pentru aurul de 40 de miliarde de la Rovina: pentru a...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
CFR Cluj, aproape de faliment! Dezvăluiri incredibile ale lui Giovanni Becali: “Aşa mi-a spus Neluţu Varga...
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Să vorbească ei!” Cristi Chivu a plecat din conferința de presă, după ce a luat titlul cu Inter!
Pro FM
Ce face astăzi Conrad Murray, medicul lui Michael Jackson, condamnat pentru moartea artistului. Cum s-a...
Film Now
Penelope Cruz a împlinit 52 de ani. 6 lucruri mai puțin cunoscute despre actrița din „Vicky Cristina...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Scenariu de coșmar: 2.000.000 noi pensionari vor apărea. Pensiile scad cu 50%. Ce măsuri extreme trebuie luate
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
„Top Gun 3” este oficial în pregătire. Tom Cruise revine în rolul pilotului „Maverick”: „Viitorul pare...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte