Inundaţiile provocate de ploile musonice care au început în luna iunie au dus la moartea a peste 1.000 de persoane în Pakistan. Peste 33 de milioane de persoane, adică unul din şapte pakistanezi, au fost, de asemenea, afectate de inundaţii, iar circa un milion de case au fost distruse sau grav avariate, potrivit guvernului.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată proporțiile dezastrului și momentele dramatice prin care au trecut milioane de pakistanezi.

Într-un astfel de material video, un elicopter al armatei salvează în ultimul moment un pakistanez din mijlocul apelor învolburate. Imaginile au fost surprinse duminică, în regiunea Kohistan, din provincia Khyber Pakhtunkhwa, zonă care a fost puternic lovită de inundații.

În nord-vestul țării, mii de oameni și-au văzut casele cum s-au scufundat sub ochii lor. „Casa pe care am construit-o cu ani grei de muncă a început să se scufunde sub ochii noștri. Ne-am așezat pe marginea drumului și am privit cum se scufunda”, a declarat Junaid Khan, în vârstă de 23 de ani



În provincia pakistaneză Sindh, oamenii spun că este cel mai grav dezastru căruia i-au supraviețuit. Inundațiile nu sunt neobișnuite în Pakistan, dar oamenii de aici povestesc că aceste ploi au fost diferite. Au fost mai mult decât orice s-a văzut vreodată aici. Un oficial local le-a descris drept „inundații de proporții biblice”.

