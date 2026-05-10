Un pilot de vânătoare ucrainean a doborât o dronă rusă Shahed cu o rachetă aer-aer în timpul unei confruntări dramatice la joasă altitudine deasupra unei zone împădurite, scrie Defense Express.

Pilotul de vânătoare al Forțelor Aeriene Ucrainene a distrus o dronă de atac de tip Shahed cu o rachetă aer-aer în timpul unei interceptări la joasă altitudine deasupra unei zone împădurite, potrivit imaginilor publicate de Comandamentul Aerian de Vest. Videoclipul dramatic a surprins momentul în care avionul ucrainean MiG-29 a angajat cu succes drona în zbor înainte ca aceasta să explodeze în aer.

Imaginile arată avionul de vânătoare MiG-29 de concepție sovietică manevrând pentru a se poziționa înainte de a lansa o rachetă asupra țintei care se apropia. Câteva secunde mai târziu, drona este lovită și izbucnește în flăcări deasupra liniei de copaci. Se pare că interceptarea a avut loc la o altitudine extrem de joasă, ceea ce a sporit complexitatea și pericolul misiunii.

Drona a încercat să scape

Potrivit Comandamentului Aerian de Vest, interceptarea a fost efectuată de un pilot din Brigada 204 cu indicativul de apel Marseille. Pilotul a descris ulterior angajamentul ca fiind deosebit de dificil, deoarece drona Shahed a manevrat continuu și și-a schimbat atât altitudinea, cât și direcția în timpul zborului.

„Drona Shahed a manevrat, și-a schimbat altitudinea și direcția de zbor. Asta mi-a complicat munca”, a explicat pilotul. El a adăugat că a trebuit să se apropie de țintă la o altitudine extrem de joasă înainte de a o identifica vizual și de a lansa racheta. După lovitură, a văzut resturile dronei căzând în pădurea de dedesubt.

