Într-un act extraordinar de precizie și calm, și poate și cu puțin noroc, un soldat ucrainean a distrus o dronă rusă Shahed în zbor folosind o pușcă de asalt standard, în timpul unui atac nocturn în regiunea Donețk.

Incidentul extraordinar a avut loc în regiunea Donețk și a fost confirmat de Serviciul de Pază de Frontieră al Ucrainei, care a publicat imagini video ale atacului.

Conform raportului oficial, doborârea a avut loc în timpul unui atac cu drone inamice, când drona Shahed a zburat la o altitudine neobișnuit de mică, la aproximativ 150 de metri deasupra solului. Altitudinea redusă a făcut-o vulnerabilă la focul armelor de calibru mic, oferind trupelor terestre o ocazie rară de a o ataca direct.

Dubai (nume de cod), alături de doi colegi soldați, a deschis focul cu puștile automate în timp ce drona se apropia. În timp ce camarazii săi au făcut o scurtă pauză pentru a reîncărca, Dubai a continuat să tragă, iar câteva momente mai târziu, Shahed a explodat în aer. Gloanțele soldatului au lovit ogiva sau motorul dronei, provocând o detonație suficient de puternică pentru a confirma lovitura directă.

„Trei dintre noi trăgeam, dar când ceilalți s-au oprit pentru a reîncărca, eu am continuat. Brusc, Shahed a explodat. Așa ne-am dat seama că lovitura mea a fost cea care a lovit”, a povestit Dubai.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard