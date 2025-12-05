Unitatea de elită ucraineană „Ghosts” a declarat că a distrus un avion de vânătoare rus MiG-29 la aerodromul militar Kacha din Crimeea.

MiG-29 este un avion din era sovietică utilizat pentru luptă aer-aer și atacuri terestre limitate, cu un preț unitar estimat la 25 de milioane de dolari, pe baza datelor de la începutul anilor 2000.

„Unitățile speciale HUR continuă să slăbească sistematic rețeaua de apărare aeriană stratificată a Rusiei, demontând radare, sisteme de rachete și, acum, avioane de vânătoare”, a declarat serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) într-o declarație pe Telegram joi, 4 decembrie.

Potrivit HUR, operațiunea a lovit și un complex radar al aerodromului Irtish, lângă Simferopol, în Crimeea ocupată. Radarul terestru urmărește și monitorizează aeronavele, fiind o componentă cheie a rețelei de apărare aeriană a Rusiei.

La începutul lunii noiembrie, „Fantomele” au efectuat o serie de lovituri de precizie care au paralizat o parte din armamentul Rusiei.

Pe 22 noiembrie, HUR a raportat că unitatea „Fantomelor” a reușit să efectueze mai multe atacuri de succes, vizând unele dintre cele mai valoroase componente ale rețelei de apărare aeriană stratificată a Rusiei, printre care:

• un elicopter naval multifuncțional Ka-27

• un sistem radar de aerodrom „Lira-A10”

• un radar 55Zh6U „Nebo-U”

• un radar „Nebo-SV” cu structură cupolă

• un radar P-18 „Terek”

Înainte de aceasta, pe 17 noiembrie, „Ghosts” a vizat mai multe sisteme rusești pe frontul Donbas, distrugând un sistem de rachete sol-aer cu rază scurtă de acțiune Tor-M1, un post de comandă 55K6 pentru un complex de apărare aeriană S-400 și o stație radar 9S18M1-3 utilizată în sistemul de rachete Buk-M3.

Editor : Sebastian Eduard