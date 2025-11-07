Live TV

Video Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el

Data actualizării: Data publicării:
White House Press Secretary Karoline Leavitt Holds Daily Press Briefing
Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe. Foto: Profimedia

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán l-a întrerupt pe președintele american Donald Trump, în timpul dialogului cu presa de la Casa Albă, atingându-l pe braț, pentru a-i atrage atenția că vrea să spună ceva.  El a glumit, că vrea ca secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, să lucreze pentru el în Ungaria, după ce aceasta s-a adresat presei în timpul conferinței de presă, punând la punct un jurnalist.

Președintele Trump și secretara de presă Karoline Leavitt au avut câteva altercații cu reporterii în timpul conferinței de presă comune Orban-Trump de la Casa Albă. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a denunțat știrile false care nu menționează măsurile luate de administrație pentru reducerea costurilor.

„Ați moștenit cea mai gravă inflație din istoria modernă a Americii”, le-a spus Leavitt reporterilor. „O remediați în doar 10 luni”.

„Poporul american l-a ales pe acest președinte pentru a asigura accesibilitatea, iar el face acest lucru, iar voi refuzați să relatați acest lucru. Și refuzați să relatați că administrația anterioară a creat cea mai gravă criză din istoria Americii”, a adăugat Leavitt.

„Știți de ce refuzați să relatați acest lucru? Pentru că sunteți fake news, de aceea”, a spus Trump.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a întrebat apoi dacă poate să o împrumute pe Karoline.

Președintele Trump a răspuns: „Te rog, nu ne părăsi, Karoline!”.

Ulterior, Karoline Leavitt a postat un mesaj pe platforma X, adresat premierului ungar: „Mulțumesc, domnule premier Orban, dar rămân aici unde sunt”, a scris ea. 

Iar Orban i-a răspuns la postare: „Îmi pare rău să aud asta, dar înțeleg. Continuă munca grozavă!”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
4
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
bani lei
5
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump la un pranz de lucru, cu tacamuri pe masa
Trump laudă România: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor...
Volodimir Zelenski
Zelenski îl invită pe Nicușor Dan în Ucraina: „Suntem gata să...
Ludovic Orban.
Ludovic Orban îl acuză pe Sorin Grindeanu că „dă tonul la declaraţii...
sorin grindeanu
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru...
Ultimele știri
Băsescu, despre dosarul de corupție în care apare numele lui Bolojan: „Șpaga era pentru partid, în niciun caz pentru premier”
Ludovic Orban: Liderii PSD au înţeles greşit atitudinea lui Nicușor Dan. „S-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”
Putin, confruntat în Piața Roșie de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit, dar îl trimit înapoi pe front”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa.
SUA au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa înainte de întâlnirea acestuia cu Donald Trump, de luni
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Trump ia în calcul cererea lui Orban de a scuti Ungaria de la sancţiunile importului de petrol rusesc: „E foarte dificil pentru ei”
mina de pământuri rare Bayan Obo din China
China suspendă mai multe restricții privind exportul de pământuri rare, după înțelegerea dintre Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump Viktor Orban
Donald Trump, la întâlnirea cu Viktor Orban de la Casa Albă: „Dacă va fi un summit pentru pace, aș vrea să fie la Budapesta”
Nuclear plant chimneys displaying flag of Hungary with according text. Energy pollution accidents in the country concept. Power production and generation from atomic energy.
Rușii au intrat în linie dreaptă privind construcția centralei nucleare din Ungaria
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai...
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...