Prim-ministrul ungar Viktor Orbán l-a întrerupt pe președintele american Donald Trump, în timpul dialogului cu presa de la Casa Albă, atingându-l pe braț, pentru a-i atrage atenția că vrea să spună ceva. El a glumit, că vrea ca secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, să lucreze pentru el în Ungaria, după ce aceasta s-a adresat presei în timpul conferinței de presă, punând la punct un jurnalist.

Președintele Trump și secretara de presă Karoline Leavitt au avut câteva altercații cu reporterii în timpul conferinței de presă comune Orban-Trump de la Casa Albă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a denunțat știrile false care nu menționează măsurile luate de administrație pentru reducerea costurilor.

„Ați moștenit cea mai gravă inflație din istoria modernă a Americii”, le-a spus Leavitt reporterilor. „O remediați în doar 10 luni”.

„Poporul american l-a ales pe acest președinte pentru a asigura accesibilitatea, iar el face acest lucru, iar voi refuzați să relatați acest lucru. Și refuzați să relatați că administrația anterioară a creat cea mai gravă criză din istoria Americii”, a adăugat Leavitt.

„Știți de ce refuzați să relatați acest lucru? Pentru că sunteți fake news, de aceea”, a spus Trump.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a întrebat apoi dacă poate să o împrumute pe Karoline.

Președintele Trump a răspuns: „Te rog, nu ne părăsi, Karoline!”.

Ulterior, Karoline Leavitt a postat un mesaj pe platforma X, adresat premierului ungar: „Mulțumesc, domnule premier Orban, dar rămân aici unde sunt”, a scris ea.

Iar Orban i-a răspuns la postare: „Îmi pare rău să aud asta, dar înțeleg. Continuă munca grozavă!”.

