Momentul izbucnirii incendiului devastator care a cuprins barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana

explozie
Au apărut primele imagini cu momentului izbucnirii incendiului devastator din barul care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana.

Au apărut primele imagini cu momentul izbucnirii incendiului devastator din barul care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional! O înregistrare video surprinsă de martori arată momentul în care tavanul barului se aprinde. Cel puțin 40 de oameni au murit, nu este bilanțul final, pentru că mai sunt 100 de răniți.

Tragedia din Elveția seamănă izbitor cu ce s-a întâmplat în 2015 la Colectiv. Totul ar fi pornit de la artificiile de Revelion folosite în barul de lux din stațiune. Martorii povestesc scene de coșmar. Clienții barului s-au îmbulzit spre ieșiri, când au văzut flacăra. Mulți și-au găsit sfârșitul încercând să iasă din infern.

„Erau oameni care țipau, apoi oameni întinși pe jos, probabil morți. Aveau jachete puse peste fețe, asta am văzut eu, nimic mai mult. Apoi am primit videoclipuri în care oamenii încercau să iasă, dar se călcau unii pe alții, așa că era greu să se iasă pe ușă. Și erau oameni care strigau „ajutați-mă, vă rog, ajutați-ne””, povestește un martor.

Prima ipoteză luată în calcul de autorități este că focul s-a aprins în timpul unui show cu artificii în interiorul localului. Aceasta variantă o confirmă, pentru presă, și două tinere care au fost în club. A fost deschisă o anchetă amplă, condusă de un institut specializat în expertize de incendii din Zurich.

Martorii au povestit că în jurul orei 1 și jumătate a avut loc o explozie, apoi interiorul barului a fost cuprins de flăcări. În clubul din resortul de lux se aflau sute de persoane care petreceau în noaptea dintre ani. Numărul exact nu se cunoaște, pentru că nu a existat o listă cu invitați, scrie presa locală.

Printre victime se află și cetățeni străini. Identificarea acestora ar putea dura zile.

Ministerul de Externe a precizat că printre victime nu sunt români. Doi cetățeni francezi se numără printre cei răniți. Emmanuel Macron a spus că oferă sprijin elvețienilor. De asemenea, ambasada Marii Britanii în Elveția anunță că este pregătită să sprijine cetățenii proprii.

Aproape 3 milioane de turiști vizitează anual stațiunea montană, care este foarte populară și în rândul celebrităților amatoare de schi, golf și restaurante exclusiviste.

Citiți și: Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans-Montana: „A fost ca la Colectiv"

