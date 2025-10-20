Imaginile surprinse de un vizitator arată momentul în care unul dintre hoții de la Muzeul Luvru taie geamul unei vitrine, chiar sub privirile turiștilor. Deghizați în lucrători ai echipelor de intervenție, atacatorii au păcălit sistemele de securitate și au furat, în doar 7 minute, bijuterii „de neprețuit” purtate cândva de reginele Franței.

Canalele de știri franceze au difuzat imagini filmate cu un telefon mobil, cel mai probabil de un vizitator, în care se vede cum unul dintre hoți taie cu calm geamul unei vitrine din Muzeul Luvru. Bărbatul poartă o vestă galbenă, identică cu cea a personalului tehnic, ceea ce le-a permis hoților să se strecoare neobservați printre angajați.

„Noi mergeam prin muzeu, când aproape că am dat peste ei. Au intrat în muzeu când acesta era deja deschis, deoarece Luvrul se deschide la ora 9 dimineața. Dar până când vizitatorii au intrat efectiv în Luvru, care este imens, au avut această fereastră de oportunitate, ca să spunem așa. Cred că a existat o coincidență cu momentul respectiv, ceea ce a însemnat că probabil au fost surprinși de vizitatori”, a povestit un martor pentru presa franceză.

Poliția franceză a declanșat o operațiune de amploare pentru identificarea hoților. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi acționat ca un „comando” profesionist, care a furat în doar șapte minute opt bijuterii istorice, considerate de „neprețuit”. Piesele fac parte dintr-o colecție rară purtată cândva de reginele și împărătesele Franței.

În ciuda măsurilor stricte de securitate, hoții au reușit să păcălească sistemele de alarmă și paza muzeului. Oficialii francezi spun că tâlharii sunt experimentați și nu exclud ca aceștia să fie cetățeni străini.

Echipa de investigație este formată din 60 de experți, care lucrează fără întrerupere pentru a analiza urmele și indiciile lăsate în muzeu. Pe lângă recuperarea bijuteriilor, în joc sunt și prestigiul și siguranța uneia dintre cele mai importante instituții culturale din lume.

