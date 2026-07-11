Monumentul din Spania dedicat legionarilor români Ion Moța și Vasile Marin va fi demolat

Ministrul spaniol al „Politicilor teritoriale și al memoriei democratice”, Ángel Víctor Torres, a anunțat că a inclus monumentului dedicat românilor căzuți la Majadahonda în catalogul simbolurilor contrare Memoriei Democratice. Acesta va fi demolat, notează Noticias de Majadahonda.

Această măsură include alte trei vestigii ale regimului franquist din Tenerife, Murcia și Almería.

Ministrul de resort, Ángel Víctor Torres, a anunțat acest lucru marți, în cadrul unei conferințe de presă la Madrid. „Îndepărtarea acestor vestigii este un act de demnitate democratică și o garanție că noile generații nu vor moșteni spații publice dominate de exaltarea urii și a dictaturii”, a afirmat acesta.

Monumentul dedicat legionarilor români a fost inaugurat în 1970 pentru a-i omagia pe Ion Moța și Vasile Marin, lideri ai Gărzii de Fier din România, decedați în 1937 în timp ce luptau alături de trupele franchiste. Potrivit Ministerului, Garda de Fier a fost „o organizație cu ideologie fascistă, ultranaționalistă și antisemită, colaboratoare a regimului nazist și responsabilă de persecuția și violența împotriva minorităților și a opozanților politici din România”. Comisia tehnică de experți a confirmat că monumentul „constituie o glorificare a fascismului european și a franchismului” și că, timp de decenii, a fost un loc de adunare pentru grupuri de extremă dreaptă.

Hotărârile au fost adoptate în urma analizei efectuate de Comisia tehnică de experți, prevăzută în Decretul Regal 1040/25. Ministerul a indicat că continuă să lucreze la studierea altor vestigii și că sunt în curs procedurile referitoare la Crucea Eroilor din Cáceres și la Monumentul Victimelor navei de război „Baleares”, din Palma.

Alte trei vestigii incluse în catalog

Pe lângă monumentul din Majadahonda, Ministerul a inclus în catalog alte trei vestigii. Monumentul Victoriei din Santa Cruz de Tenerife, cunoscut popular drept Monumentul lui Franco și inaugurat în 1964 pentru a comemora victoria taberei rebele, este unul dintre acestea. Consiliul Patrimoniului Cultural din Insulele Canare respinsese deja declararea acestuia ca Bun de Interes Cultural, considerând că „nu există suficiente valori patrimoniale care să justifice conservarea unui monument al cărui scop esențial este glorificarea dictaturii”.

Celelalte două hotărâri vizează inscripțiile în onoarea lui José Antonio Primo de Rivera din catedralele din Murcia și Almería. În ambele cazuri, Comisia Tehnică a concluzionat că elementele respective păstrează o semnificație de legitimare simbolică a dictaturii și că protecția patrimonială a clădirilor „nu acoperă conservarea elementelor de glorificare a regimului franchist”.

Monumentul din Majadahonda a fost construit de comunități de exilați români și a fost susținut de organizații românești din diaspora. De-a lungul timpului, a fost atât loc de comemorare pentru susținători, cât și subiect de dispute politice.

Editor : M.C