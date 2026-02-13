Moartea lui Jeffrey Epstein trebuie reinvestigată, spune un medic care a asistat la autopsia cadavrului infractorului sexual

Moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein revine în atenția publică după ce un medic care a asistat la autopsia acestuia susține că împrejurările decesului ar trebui reexaminate. Specialistul afirmă că anumite constatări medico-legale ridică întrebări care, în opinia sa, justifică o analiză suplimentară a probelor. Dr. Michael Baden nu este convins de concluziile Biroului Medicului Legist din New York, potrivit cărora finanțatorul s-a sinucis în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual în 2019, scrie The Telegraph.

„Părerea mea este că moartea sa a fost cauzată cel mai probabil de strangulare, mai degrabă decât de spânzurare”, a declarat pentru The Telegraph medicul anatomo-patolog, angajat de moștenitorii lui Epstein.

„Având în vedere toate informațiile disponibile în prezent, este necesară o anchetă suplimentară asupra cauzei și modului în care a survenit decesul”.

Dr. Baden nu a efectuat autopsia, dar a fost prezent în timpul examinării, în calitate de observator din partea familiei lui Epstein.

„La momentul efectuării autopsiei de către medicul legist, amândoi am convenit că, pe baza raportului autopsiei și a informațiilor disponibile, sunt necesare mai multe informații pentru a determina cauza și modul decesului”, a spus dr. Baden.

Noi semne de întrebare cu privire la natura morții

De atunci, publicarea unor documente guvernamentale referitoare la pedofil a ridicat noi semne de întrebare cu privire la natura morții sale.

Publicarea imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere în noaptea în care Epstein a murit a dus la speculații intense cu privire la un „minut lipsă” în mod misterios din înregistrare, ceea ce a dat naștere la teorii conform cărora cineva ar fi intrat în celula pedofilului fără a fi detectat.

Într-un alt clip din acea noapte, se poate vedea o fracțiune de secundă cu o imagine în mișcare, ceva portocaliu, urcând scara care duce la celula izolată din închisoare a lui Epstein. Documentele au arătat că autoritățile nu erau de acord cu privire la acea imagine, spunând că ar fi putut fi „posibil” un deținut.

În lumina noilor evoluții, dr. Baden susține că ar trebui efectuată o examinare suplimentară a cauzei morții pedofilului.

O versiune editată a examinării post mortem a cadavrului lui Epstein a fost publicată în decembrie, ca parte a primei desecretizări a așa-numitelor dosare Epstein de către Departamentul de Justiție.

În aceasta, „modul în care s-a produs decesul” pedofilului este marcat ca „în așteptare”. Casetele pentru sinucidere și omucidere sunt lăsate necompletate.

Înlocuirea concluziilor

Dr. Baden precizează că concluziile sale profesionale în urma autopsiei efectuate la 11 august 2019 au fost „neconcludente”.

Cu toate acestea, el susține că, la cinci zile după publicarea certificatului de deces al lui Epstein, în așteptarea unei investigații suplimentare a cauzei, această concluzie a fost „înlocuită” de a dr. Barbara Sampson, medicul legist șef al statului New York la acea vreme.

Ea a decis că moartea lui Epstein a survenit prin spânzurare și că a fost vorba de sinucidere. Potrivit doctorului Baden, dr. Sampson nu a fost prezentă în timpul autopsiei.

Ea a respins public afirmațiile potrivit cărora probele sugerau strangularea, declarând la momentul respectiv că susține „cu fermitate” concluziile sale.

Avocații lui Epstein, între timp, au susținut că preocupările doctorului Baden erau în concordanță cu ale lor și că nu erau „mulțumiți” de concluziile medicului legist. „Nu am văzut nicio dovadă a unor studii suplimentare, nimic care să indice o investigație suplimentară asupra cauzei morții”, a spus doctorul Baden, adăugând că verdictul doctorului Sampson a fost pur și simplu „acceptat”.

„Diagnosticul a fost pus la câteva zile după stabilirea primei cauze a decesului”, a spus el. În cazuri neobișnuite sau extrem de suspecte, poate dura uneori săptămâni sau luni pentru a determina cauza decesului.

Dr. Baden a fost unul dintre primii care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la hotărâre. În august 2019, el a declarat pentru Fox News că „dovezile indică mai degrabă o omucidere decât o sinucidere”.

În declarația acordată ziarului The Telegraph, dr. Baden a spus: „Aceasta era părerea mea la momentul respectiv și o susțin în continuare. Rezultatele autopsiei sunt mult mai compatibile cu o leziune prin strângere cauzată de strangulare criminală decât cu o leziune cauzată de spânzurare prin sinucidere”.

FBI și Departamentul de Justiție al lui Donald Trump au declarat că Epstein s-a sinucis și că nu există dovezi că ar fi fost ucis.

Raportul oficial post mortem menționează trei fracturi distincte la nivelul gâtului lui Epstein: una la nivelul osului hioid stâng, una la nivelul cartilajului tiroidian din partea dreaptă și una în partea stângă.





