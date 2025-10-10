Live TV

Video Morți și răniți în urma unei explozii puternice produse la o fabrică de explozibili militari din Tennessee

Data publicării:
Explozie la o fabrică de explozibili militari din SUA. Foto- captură video
Explozie la o fabrică de explozibili militari din SUA. Foto- captură video

Autoritățile americane au declarat că mai multe persoane au murit și că alte câteva sunt date dispărute, în urma unei explozii care s-a produs la o fabrică de explozibili militari din Tennessee, informează Fox News.

Oficialii au declarat că „mai multe” persoane au murit în urma exploziei masive de la Accurate Energetic Systems, lângă Bucksnort, care s-a produs cu puțin înainte de ora 8 dimineața.

Un oficial al Serviciului de Urgență din comitatul Humphrey a declarat că cel puțin 19 persoane sunt date dispărute și că multe altele au fost spitalizate.

 

Mai multe echipe au intervenit la fața locului și acționează pentru limitarea incendiului, dar în prezent nu se apropie de zona afectată din cauza îngrijorărilor privind posibile explozii secundare, a declarat pentru CNN Biroul Șerifului din comitatul Humphreys.

Accurate Energetic Systems produce explozibili și dispozitive energetice pentru industria militară, aerospațială, de demolări și minieră și este situată la aproximativ șase kilometri de Nashville. Printre clienții săi se numără Departamentul Apărării și Securitatea Internă, potrivit Asociației Armatei Statelor Unite.

