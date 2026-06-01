Live TV

Moscova a convocat o diplomată lituaniană după deshumarea unor soldaţi sovietici: „În Rusia se pedepsește penal”

Data publicării:
cimitir al militarilor sovietici in lituania
Cimitir al soldaților sovietici, în Lituania. Foto: Profimedia

Ministerul rus de Externe l-a convocat luni pe însărcinatul cu afaceri al Lituaniei la Moscova pentru a protesta împotriva unui proiect de deshumare a rămăşiţelor soldaţilor sovietici înmormântaţi în această ţară baltică, denunţând un „proiect barbar” şi o „profanare”, relatează AFP.

Jolanta Tubaite a primit un „protest energic cu privire la noi proiecte barbare ale autorităţilor lituaniene vizând distrugerea, în oraşul Vievis, a cimitirului soldaţilor şi ofiţerilor sovietici căzuţi în luptă pentru eliberarea Lituaniei de sub jugul fascist”, a indicat MAE rus.

Rămăşiţele urmează a fi înhumate în alt cimitir militar din afara oraşului. Deshumarea lor este legată de o lege asupra „desovietizării” ţării, intrată în vigoare în 2023, potrivit agenţiei de presă lituaniene BNS.

„I s-a transmis că distrugerea, degradarea sau profanarea mormintelor militare, inclusiv a celor situate în străinătate, sunt pedepsite penal în Rusia”, a adăugat MAE rus într-un comunicat.

Autorităţile lituaniene nu au reacţionat public la convocarea diplomatului lor, notează AFP, citată de Agerpres.

Însărcinatul cu afaceri lituanian fusese deja convocat în 30 aprilie, după exhumarea rămăşiţelor soldaţilor sovietici într-un alt oraş, Siauliai, din această ţară membră a UE şi NATO.

Relaţiile sunt din ce în ce mai tensionate între Rusia şi ţările baltice, printre principalele susţinătoare ale Ucrainei.

Tensiuni izbucnesc cu regularitate între Moscova şi cele trei republici baltice de la declararea independenţei lor de URSS în 1991 referitor la monumentele sovietice prezente în aceste ţări sau cu privire la soarta importantelor minorităţi ruse de acolo.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
3
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Sanae Takaichi
4
Japonia investește 14,7 milioane de dolari într-un efort pentru a echipa Ucraina și...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
5
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski face declaratii
Când ar putea fi semnat un acord pentru a încheia războiul cu Rusia. Consilierul principal al lui Zelenski: Ar fi un scenariu realist
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților române nu vor rămâne fără răspuns”
vladimir putin la birou
Uniunea Europeană acuză Rusia că face presiuni asupra Armeniei înaintea alegerilor legislative
volodimir zelensky la birou
Zelenski: Ucraina are o fereastră de timp limitată pentru negocieri de pace cu Rusia. Ce ar împinge Moscova spre dialog
petrolier rusesc sechestrat de franta
Emmanuel Macron a anunțat că un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei a fost sechestrat de Franța. Reacția Kremlinului
Recomandările redacţiei
Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Iranul a suspendat...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Ședință ONU de urgență la cererea României. Țoiu: Voi aduce în...
fake news MAI 1
MAI avertizează: conturi false pe rețelele sociale răspândesc...
Kaja Kallas face declaratii
Kaia Kallas vrea ca UE să aibă un rol în negocierile de pace...
Ultimele știri
Trei vaccinuri experimentale împotriva Ebola sunt dezvoltate în regim de urgență: „Fiecare zi contează”
Serena Williams revine în tenis. Ea s-a reînregistrat pe listele antidoping și va juca în proba de dublu de la Queen's
Investiții strategice de aproape 1 miliard de euro pentru România: avioane Spartan, elicoptere Airbus și șalupe de salvare prin SAFE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce...
Fanatik.ro
”Să curăț toalete pentru 113 euro cu Dumnezeu alături de mine este mai valoros decât să am milioane de euro”...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Bojana Popovic, interviu special înainte de Final Four: „Mergem la victorie! Dacă vom câştiga Liga...
Adevărul
În interiorul imperiilor mafiei: conace-fortăreață, averi uriașe ascunse și grădini zoologice private
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ucraina integrează rachete S-5 din epoca sovietică pe drone FPV, într-o nouă etapă a războiului la distanță
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”