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„Moscova a eșuat.” Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, ia încă o decizie care poate înfuria Rusia

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Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
Premierul armenian, Nikol Pașinian și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Din articol
Relațiile dintre cele două țări

Rusia nu este menționată ca aliat strategic în programul guvernamental aprobat al Armeniei pentru perioada 2026–2031, a declarat prim-ministrul armean Nikol Pașinian, potrivit agenției de știri Arka.

În urma evenimentelor din septembrie 2022 și a eșecului Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) și al Rusiei de a-și îndeplini angajamentele de securitate, este dificil să se mai vorbească despre un parteneriat strategic, a afirmat politicianul.

„Totul s-a întâmplat sub ochii voștri. Dacă aș scrie «parteneriat strategic», m-ați întreba: ce s-a întâmplat în septembrie 2022? Au eșuat OTSC și Rusia în îndeplinirea angajamentelor lor de securitate? Da, au eșuat”, a spus el.

Programul guvernamental aprobat pentru perioada 2026–2031 prevede că Armenia intenționează să-și transforme și să-și aprofundeze parteneriatul cu Rusia. Cu toate acestea, Rusia nu este menționată ca aliat strategic.

Relațiile dintre cele două țări

În 2024, Armenia a anunțat că își îngheață participarea în cadrul OTSC, Pașinian invocând ca motiv faptul că organizația nu și-a îndeplinit angajamentele de securitate față de țara sa.

Ministerul de Externe al Armeniei a declarat, de asemenea, că Erevanul se abține de la finanțarea activităților OTSC.

Cu toate acestea, liderul rus Vladimir Putin a afirmat anterior că Armenia rămâne membră a organizației și susține deciziile acesteia, dar nu participă la reuniunile sale.

Moscova insistă ca Armenia să organizeze mai întâi un referendum asupra aderării sale la UE, incompatibilă cu menţinerea sa în alianţa lor economică comună, Uniunea economică eurasiatică.

Nikol Paşinian a spus luni că un referendum nu ar avea sens decât o dată ce ar fi posibil „să se evalueze realismul” unei aderări la UE.

Pentru acest lucru, „Armenia trebuie mai întâi să-şi depună candidatura la aderare la Uniunea Europeană”, a estimat el.

„Am putea declanşa acest proces într-un viitor apropiat, date fiind în special cererile urgente ale partenerilor noştri din Uniunea economică eurasiatică”, a adăugat Nikol Paşinian, fără a preciza vreo dată.

În plus, în cadrul unei întâlniri cu Putin, Pașinian s-a lăudat că țara sa nu are prizonieri politici și că există libertate de exprimare.

Editor : C.L.B.

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