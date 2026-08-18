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Video Moscova a fost atacată cu peste 600 de drone, anunță primarul Sobianin

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Ukrainian drone attack on Moscow
Atac ucrainean în apropierea Moscovei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Capitala Federației Ruse, Moscova, și regiunea înconjurătoare a capitalei au fost vizate peste noapte de un val de atacuri cu drone ucrainene. Potrivit agenției de știri de stat TASS, acesta a fost cel mai intens atac de acest fel din ultimii doi ani, relatează focus.de.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că 620 de drone au zburat spre regiunea capitalei luni seara și marți dimineața. Apărarea aeriană le-a interceptat pe majoritatea în zbor, iar alte 180 de drone au fost ulterior doborâte în zona Moscovei.

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Forțele Aeriene Ucrainene desfășoară atacuri la scară largă împotriva regiunii capitalei Rusiei aproape zilnic. Potrivit lui Sobianin, regiunea Moscovei a fost atacată de aproximativ 600 de drone duminică noaptea, atac soldat cu un deces și mai multe persoane rănite. Între timp, în Ucraina, președintele Zelenski anunță schimbări de personal la conducerea armatei.

Noii comandanți sunt meniți să aducă un nou impuls războiului – cel puțin acesta este scopul Ucrainei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat situația actuală a războiului cu conducerea militară a țării și a inițiat o serie de decizii. Deciziile de personal au fost în centrul atenției, a relatat Zelenski în discursul său de seară. „Este foarte important ca acelor comandanți experimentați să li se acorde mai multă libertate de acțiune”, a spus el. El a aprobat unele dintre deciziile de personal care i-au fost prezentate de comandantul-șef Mihailo Drapatîi în timpul întâlnirii. Zelenski nu a dat niciun nume.

Zelenski și armata au discutat, de asemenea, despre impactul atacurilor cu drone ucrainene pe teritoriul rusesc. „Continuăm operațiunile noastre la distanță”, a spus el în legătură cu misiunile. „Prioritățile pentru atacurile de precizie până în septembrie au fost deja stabilite.” Armata ucraineană vizează din ce în ce mai mult industriile rusești de armament și petrol. Scopul este de a slăbi capacitățile ofensive ale forțelor armate ruse.

În acest context, Zelenski s-a plâns că Rusia continuă să primească componente importante pentru armele sale din țările occidentale. „Chiar și din țările care aparțin G7, care cu siguranță nu au niciun interes ca șeful Kremlinului, Vladimir Putin, să prelungească războiul și să crească amploarea atacurilor”, a criticat el.

 

Editor : M.C

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