Moscova a fost atacată de dronele ucrainene pentru a doua noapte la rând, anunță primarul Sobianin

Drone operators of 3rd Assault Brigade at positions near the frontline in the direction of Borova
Un operator de dronă ucrainean pregătește aparatul pentru a fi trimis pe linia frontului, în Harkiv. Foto: Profimedia

Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei pentru a doua noapte consecutiv, au anunţat marţi ministerul apărării rus şi primarul capitalei Rusiei.

Ministerul apărării rus a transmis într-un comunicat că unităţile sale de apărare aeriană au distrus 17 drone ucrainene în cursul nopţii, inclusiv una care zbura spre Moscova, şi 13 deasupra regiunii Kaluga, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord-est, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe Telegram că serviciile de urgenţă au fost trimise la locul unde a căzut drona care se îndrepta spre Moscova.

Nu au fost raportate pagube, dar Rusia rareori dezvăluie impactul real al atacurilor ucrainene pe teritoriul său, cu excepţia cazului în care sunt implicaţi civili sau bunuri civile.

Unităţile de apărare aeriană ale Rusiei au distrus restul de trei drone deasupra regiunii Briansk, care se învecinează cu Ucraina la vest şi cu regiunea Kaluga la nord-est.

Aleksandr Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk, a transmis pe Telegram că un civil a fost spitalizat în urma atacului.

Ambele părţi neagă că ar viza civili, dar mii de oameni au murit în conflict, marea majoritate ucraineni.

Luni, Rusia a declarat că a doborât 34 de drone ucrainene care vizau Moscova.

