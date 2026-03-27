Moscova a solicitat o reuniune cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU, astăzi, pe tema războiului din Iran

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, cu uşile închise, la cererea Moscovei, pentru a discuta despre războiul declanşat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului începând cu 28 februarie, potrivit unui reprezentant rus citat de agenţia TASS, preluată de AFP.

Statele Unite, care deţin preşedinţia Consiliului de Securitate în această lună, au stabilit reuniunea la ora 10:00, ora New York-ului (16:00, ora României), potrivit TASS.
Rusia a solicitat o reuniune după atacurile israeliano-americane care au vizat infrastructuri civile din Iran, a declarat Evgheni Uspenski, purtătorul de cuvânt al reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, scrie News.ro.

„Federaţia Rusă a solicitat organizarea de consultări cu uşile închise în cadrul Consiliului de Securitate al ONU în urma atacurilor în curs împotriva infrastructurilor civile din Iran, în special a instituţiilor de învăţământ şi de sănătate”, a declarat acesta, citat de agenţia rusă.

Moscova face astfel aluzie la un atac survenit în prima zi a războiului a lovit o clădire, aparent o şcoală, în oraşul Minab din sudul Iranului, ucigând peste 150 de copii, potrivit autorităţilor.

Pentagonul analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Golf. „Un nou semnal că un atac la sol este pregătit” (Axios)

Concluziile preliminare ale unei anchete a Pentagonului, a relatat New York Times, au arătat că o rachetă de croazieră americană Tomahawk a lovit şcoala din cauza unei erori de ţintire.

Campania militară americano-israeliană a vizat lideri iranieni, baze de rachete şi infrastructuri militare, provocând o ripostă iraniană de amploare în întreaga regiune a Golfului şi închiderea de facto a strategicei strâmtori Ormuz, prin care tranzitează, în timp de pace, o cincime din petrolul brut şi gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului va ţine vineri la Geneva o şedinţă separată dedicată atacului mortal asupra şcolii.

Joi, Beirutul a anunţat că va sesiza, la rândul său, Consiliul de Securitate al ONU cu privire la acţiunile israeliene care „ameninţă suveranitatea” Libanului.

 

Editor : Sebastian Eduard

