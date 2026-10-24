Moscova amenință cu represalii după ce Chișinăul a expulzat un diplomat rus

Republica Moldova va declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la Chişinău, după ce o dronă încărcată cu explozibil s-a prăbuşit vineri în apropierea unor locuinţe, în raionul Teleneşti. Moscova a promis sâmbătă un „răspuns ferm” şi a afirmat că originea rusă a dronei nu a fost dovedită.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranităţii şi securităţii ţării şi o ameninţare directă la adresa cetăţenilor.

Preşedinta Maia Sandu a declarat că drona de atac, de tip rusesc „Gheran”, a încălcat spaţiul aerian al Republicii Moldova şi s-a prăbuşit în apropierea unor locuinţe şi a unei instalaţii energetice, conform MOLDPRES.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a respins acuzaţiile, calificându-le drept un „pretext nefondat”, potrivit Agerpres.

Ea a susţinut că originea rusă a dronei nu a fost demonstrată şi a acuzat autorităţile de la Chişinău că urmează o politică „antirusă”, avertizând că decizia de expulzare nu va rămâne fără răspuns, transmite France Presse.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chişinău, două încălcări ale spaţiului aerian naţional au fost înregistrate în perioada 16-23 octombrie. Autorităţile le cer cetăţenilor să anunţe la 112 orice dronă sau fragment suspect şi să nu atingă ori să deplaseze astfel de obiecte.

Iar de la începutul anului 2026, au fost înregistrate 63 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Începând cu anul 2022 și până în prezent, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 100.

Editor : C.L.B.