Moscova amenință cu represalii după sechestrarea unei nave ruseşti în Norvegia: „O reacţie corespunzătoare”

Rusia va răspunde la sechestrarea unei nave ruseşti de cercetare oceanografică cunoscută sub numele de „Profesor Molceanov” în arhipelagul Svalbard, parte a Regatului Norvegiei şi situată în Oceanul Arctic, informează joi EFE, potrivit Agerpres.

„Va exista o reacţie corespunzătoare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, pentru agenţia de ştiri rusă Interfax.

MAE rus a calificat sechestrarea navei drept piraterie, relatează Reuters.

Aleksei Cekunkov, ministrul rus pentru dezvoltarea Estului Îndepărtat rus şi a Arcticii, a declarat că Moscova va contesta decizia, spunând că sechetrarea navei „Profesor Molceanov” este „un nou exemplu de nihilism juridic şi ilegalitate din partea ţărilor occidentale”, potrivit agenţiei de ştiri Interfax.

Nava a fost reţinută de autorităţile norvegiene în cadrul unei dispute în care compania energetică ucraineană Naftogaz a solicitat confiscarea navei. Decizia autorităţilor norvegiene reprezintă punerea în aplicare a unei decizii de arbitraj care obligă Rusia să plătească aproximativ 4,22 miliarde de dolari către Naftogaz pentru confiscarea ilegală de active în momentul anexării ilegale a Peninsulei Crimeea în 2014.

Potrivit unei declaraţii a guvernatorului Svalbardului, reţinerea navei a urmat unei decizii judecătoreşti emise luni de Tribunalul Districtual Troms Nord din Norvegia.

Ziarul norvegian Aftenposten a relatat că reţinerea navei a avut loc în apropierea oraşului mic Barentsburg, pe insula Spitsbergen.

Nava „Profesor Molceanov”, lungă de 72 de metri şi lăţime de 13 metri, a primit interdicţie să părăsească portul Barentsburg prin ordin al autorităţilor norvegiene. Potrivit agenţiei de ştiri norvegiene NTB, Rusia foloseşte nava pentru „expediţii comerciale”.

La mijlocul lunii august, preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat că Rusia va răspunde „simetric” la confiscarea navelor din flota sa fantomă de către UE şi Occident, oriunde va considera necesar.

„Vom fi obligaţi să răspundem simetric. Şi nu numai în aceleaşi mări în care îşi planifică atacurile, ci oriunde considerăm necesar şi oportun, oriunde, inclusiv în zona de responsabilitate a Flotei Pacificului”, a spus el în timpul discursului său, difuzat la televiziunea de stat rusă.

Editor : C.L.B.