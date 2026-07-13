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Video Moscova, atacată din nou de drone ucrainene. Incendiu la baza petrolieră din Stavropol, în sud-vest

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Foto: Exilenova+
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Din articol
Zona industrială Stavropol, atacată

Dronele ucrainene au vizat din nou Moscova, unde primarul Serghei Sobianin a anunţat că 11 drone care se îndreptau către capitală au fost doborâte în timpul nopţii, scrie Ukrainska Pravda.

Duminică la ora locală 22:20, primarul Moscovei Serghei Sobianin a anunţat că apărarea antiaeriană a intervenit împotriva unor drone care se îndreptau spre capitală. La ora 03:19, el a declarat că au fost doborâte trei drone. Potrivit datelor sale, în total, de la începutul zilei, au fost neutralizate 11 drone care se apropiau de capitala Rusiei.

În plus, aeroportul moscovit Domodedovo a trecut la operarea zborurilor numai cu aprobare prealabilă, iar la Jukovski au fost introduse restricţii de zbor.

Zona industrială Stavropol, atacată

Ucraina şi-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, vizând în special infrastructurile de hidrocarburi pentru a încerca să epuizeze capacitatea Moscovei de a-şi finanţa efortul de război.

Un atac ucrainean în apropierea oraşului rus Stavropol, din sud-vest, a provocat un incendiu într-o zonă industrială, fără a se înregistra victime, a declarat luni guvernatorul regional.

„Un atac cu drone inamice în împrejurimile oraşului Stavropol este în curs de respingere. Atacul a declanşat un incendiu în zona industrială a satului Viazniki, din districtul Şpakovski”, a scris pe Telegram guvernatorul Vladimir Vladimirov, precizând că nu au fost semnalate victime până în acest moment. 

Cu câteva zile mai devreme, în noaptea de 9 iulie, în oraşele ruseşti Tver şi Mihailovsk din regiunea Stavropol, dronele au atacat bazele de depozitare a produselor petroliere. În urma atacurilor, la ambele obiective au izbucnit incendii.

 

Editor : Sebastian Eduard

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