Moscova condamnă „încercarea forțelor externe de a se amesteca în afacerile interne ale Iranului”. Khamenei vorbește de „mercenari”

Serghei Șoigu
Serghei Șoigu. Foto: Profimedia

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, într-o conversație cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională iranian, Ali Larijani, a condamnat „ultima încercare a forțelor externe de a se amesteca în afacerile interne ale Iranului”, susținând narativul Teheranului, că protestele în masă din Iran sunt orchestrate de SUA și de Israel. Șoigu nu a nominalizat însă „forțele externe”. El a transmis condoleanțe pentru „numeroasele victime”, afirmând că părțile „au convenit să continue contactul pentru a-și coordona pozițiile”.

„Pe 12 ianuarie 2026, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Shoigu, a purtat o conversație telefonică cu Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Republicii Islamice Iran. Șoigu și-a exprimat condoleanțe pentru numeroasele victime”, a declarat serviciul de presă al Consiliului de Securitate pentru TASS.

Serviciul de presă a menționat că „Șoigu „și-a declarat, de asemenea, disponibilitatea de a dezvolta cooperarea bilaterală pe baza Acordului de Parteneriat Strategic Cuprinzător dintre Federația Rusă și Republica Islamică Iran, semnat la 17 ianuarie 2025”.

„Părțile au convenit să continue contactele și să își coordoneze pozițiile pentru a asigura securitatea”, a declarat serviciul de presă.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis, la rândul său, un mesaj în care mulțumește susținătorilor regimului care au ieșit la rândul lor în stradă, afirmând că au zădărnicit „complotul dușmanilor străini, care urma să fie pus în aplicare de mercenari interni”.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ملّت عظیم‌الشأن ایران!
امروز کار بزرگی انجام دادید و #روزی_تاریخی آفریدید.

این اجتماعات عظیم و سرشار از عزم راسخ، نقشه‌ی دشمنان خارجی را که قرار بود به دست مزدوران داخلی پیاده شود، باطل کرد./۱ pic.twitter.com/Sy6MZxuc2Q

— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 12, 2026

Reprimarea manifestaţiilor în Iran s-a soldat cu peste 600 de morţi de la începutul mişcării de contestare, potrivit unei organizaţii neguvernamentale, autorităţile încercând luni să reia controlul asupra străzilor prin mitinguri masive în toată ţara.

Puterea de la Teheran a scos oamenii în stradă la un miting pro-guvernamental, după protestele uriașe împotriva regimului.

La apelul preşedintelui Masoud Pezeshkian, mii de iranieni - potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat - au invadat Piaţa Revoluţiei din centrul Teheranului, manifestând în sprijinul puterii care se confruntă cu una din cele mai mari provocări de la proclamarea Republicii islamice în 1979.

WATCH: Large crowds gather for pro-regime rallies in Iranian cities in support of Khamenei. pic.twitter.com/9mTo5bbTJD

— Clash Report (@clashreport) January 12, 2026

Mobilizarea lor este un „avertisment” dat SUA, a reacţionat ghidul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri cu posibilitatea de a interveni militar.

Liderii iranieni se confruntă cu demonstraţii care au evoluat de la nemulţumiri legate de dificultăţile economice la apeluri la căderea establishmentului clerical de la putere.

Potrivit ministrului iranian de Externe Abbas Araghchi, din 8 ianuarie, printre manifestanți „au apărut teroriști înarmați”. Autoritățile iraniene au dat vina pe Israel și Statele Unite pentru organizarea tulburărilor. Președintele american Donald Trump a declarat anterior că ia în considerare serios utilizarea forței împotriva Teheranului. Pe 13 ianuarie, se așteaptă să i se prezinte opțiuni pentru a răspunde la evenimentele din Iran, inclusiv posibilitatea de a ataca ținte din interiorul țării, amintește TASS.

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că a verificat decesele a 572 de persoane la manifestaţiile din Iran. Reuters nu a putut verifica independent cifrele.

Rusia şi Iranul au dezvoltat legături mai strânse de când Kremlinul a ordonat invadarea Ucrainei în 2022.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a comunicat în weekend cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, relatează CNN și Axios.

Contactul celor doi oficiali vine pe fondul amenințărilor președintelui SUA, Donald Trump, care a spus că va lovi Iranul dacă regimul teocratic îi ucide pe protestatarii ale căror manifestații au intrat în a treia săptămână.

Potrivit unei surse la curent cu situația, Araghchi și Witkoff au evocat posibilitatea organizării unei întâlniri în zilele următoare.

Axios precizează că sursele sale nu au confirmat felul în care a decurs comunicarea celor doi - telefonic sau prin mesaje.

Casa Albă și Departamentul de Stat au refuzat să comenteze.

 

