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Moscova interzice motocicletele pe timpul nopții în Crimeea ocupată. „Inamicul vă recrutează copiii pentru plimbări nocturne”

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Night Wolves Rally Marks 12 Years Since Crimea's Reunification With Russia
Membri ai clubului de motocicliști Night Wolves participă la un marș organizat la Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Autoritățile instalate de Rusia în Crimeea ocupată au impus o interdicție pe timpul nopții pentru motociclete, scutere și ATV-uri, susținând că zgomotul motoarelor acestora poate fi confundat cu cel al dronelor și poate afecta activitatea sistemelor de apărare antiaeriană, scrie Kyiv Post.

Interdicția este în vigoare începând de astăzi, între orele 20:00 și 06:00, a relatat Reuters, citându-l pe Serghei Aksionov, liderul Crimeei instalat de Kremlin. Aksionov a descris măsura drept una temporară și a declarat că aceasta are scopul de a proteja obiectivele militare și alte infrastructuri importante. Restricția nu se aplică autoturismelor sau vehiculelor de mari dimensiuni.

„Zgomotul produs de mopede îngreunează activitatea sistemelor de apărare. Motoarele lor sună asemănător [cu dronele]”, a scris pe Telegram Oleg Kriucikov, consilier al lui Aksionov. „Inamicul vă recrutează copiii pentru plimbări nocturne.”

Măsura vine în contextul în care atacurile cu drone ale Ucrainei asupra Crimeei ocupate s-au intensificat, vizând rutele de aprovizionare și contribuind la apariția unor penurii de combustibil în peninsulă, unde se află și Flota rusă a Mării Negre.

Guvernatorul Sevastopolului instalat de Rusia, Mihail Razvojaev, a declarat marți seara că limita de 20 de litri de combustibil pentru fiecare autoturism la benzinăriile locale rămâne în vigoare.

Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, a fost promovată de Moscova timp îndelungat ca destinație turistică de vară. Însă atacurile ucrainene asupra obiectivelor militare, rutelor de aprovizionare și infrastructurii energetice au evidențiat tot mai mult vulnerabilitatea peninsulei.

Noile restricții sugerează că până și zgomotele produse de vehicule civile sunt acum privite prin prisma temerilor legate de atacurile cu drone, în timp ce oficialii instalați de Moscova încearcă să distingă traficul local de eventualele atacuri ucrainene.

Editor : Ș.A.

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