Moscova își consolidează influența în Africa: Armata rusă e prezentă în șase țări de pe continent

trupe wagner in africa
Unitatea militară Africa Corps, parte a Ministerului Apărării, a preluat controlul de la trupele paramilitare ale Grupării Wagner pe continentul african. Foto: Profimedia Images

Până acum foarte discretă în privinţa participării sale militare pe continentul african, armata rusă este prezentă în şase ţări din Africa, au relatat canale de televiziune publice ruseşti, informează luni AFP, potrivit Agerpres. 

Izolată de Occident de la ofensiva sa împotriva Ucrainei, Moscova stabileşte noi parteneriate în Africa, unde influenţa sa politică, economică şi militară s-a consolidat în ultimii ani.

„Ofiţeri şi soldaţi ai forţelor armate ruse operează deja în şase ţări africane”, a declarat un corespondent al postului de televiziune public Rossia 1 într-un reportaj difuzat duminică.

El nu a precizat ţările implicate, în afară de Mali, unde a fost filmat reportajul.

Un alt reportaj publicat de postul RT în limba franceză, RT France, menţionează „mai multe ţări africane, inclusiv Mali, Burkina Faso, Niger şi Guineea Ecuatorială”.

Produs la Moscova, RT în limba franceză a fost lansat după ce Uniunea Europeană a interzis RT, fostul Russia Today, şi se concentrează pe publicul francofon african, potrivit site-ului său.

Întrebat de RT despre natura misiunii sale, un soldat rus a răspuns: „Militarii din Ministerul Apărării, şi în special cei din Africa Corps, apără întotdeauna şi pretutindeni interesele Rusiei”.

Informaţii circulau deja despre prezenţa trupelor sau a instructorilor militari ruşi în Burkina Faso, Niger, Guineea Ecuatorială, Republica Centrafricană şi Libia.

Unitatea militară Africa Corps, parte a Ministerului Apărării, a preluat controlul de la trupele paramilitare ale Grupării Wagner pe continentul african, au declarat pentru AFP în iunie surse diplomatice din Sahel.

Gruparea Wagner, prezentă în Africa şi Ucraina, a trecut printr-un proces complex de dizolvare după moartea fondatorului sau, Evgheni Prigojin, într-un accident de avion în august 2023, după o rebeliune eşuată împotriva Moscovei.

Într-o filmare difuzată la televiziunea de stat rusă, un soldat mascat se află lângă un steag care seamănă foarte mult cu steagul Grupării Wagner.

Conform reportajului, soldaţii desfăşuraţi sunt cu toţii „veterani ai operaţiunii militare speciale”, denumirea folosită de Moscova pentru ofensiva sa din Ucraina.

Alte imagini arată două bombardiere ruseşti lansând un atac şi echipamente militare grele, inclusiv elicoptere şi transportoare blindate.

Potrivit Moscovei, aceste forţe, care ţin de Ministerul rus al Apărării, ajută mai multe guverne africane în lupta împotriva mişcărilor jihadiste.

