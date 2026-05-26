Moscova prezintă un nou sistem antiaerian împotriva atacurilor cu drone

Conglomeratul industrial Rostec, principalul grup rus din domeniul armamentului, a prezentat în detaliu caracteristicile noului său sistem antiaerian, ZAK-30 Citadela, într-un comunicat al grupului publicat luni. Potrivit proiectanților săi, sistemul de apărare este conceput pentru a proteja instalațiile militare împotriva atacurilor cu drone, relatează Le Monde.

Sistemul, dotat cu un tun de calibru 30 mm și capabil, potrivit Rostec, să funcționeze continuu, utilizează obuze cu rachete telecomandate care conțin o încărcătură de șrapnel. „Sistemul de ghidare calculează punctul de detonare cel mai avantajos în funcție de traiectoria de zbor a țintei”, precizează grupul, afirmând că acest proces necesită mult mai puține muniții decât în cazul obuzelor convenționale.

Acest anunț survine într-un context de intensificare a războiului dronelor. Loviturile ucrainene ajung acum în mod regulat în adâncul teritoriului rus, dezvăluind slăbiciunile apărării aeriene ruse și obligând întreprinderile să-și finanțeze singure protecția împotriva dronelor.

Sistemul poate funcționa 24/7. Potrivit rușilor, performanța sistemului a fost deja dovedită în condiții reale.

Complexul va fi prezentat oficial la Primul Forum Internațional de Securitate, care va avea loc în regiunea Moscova în perioada 26-29 mai.

Citadela este echipată cu sisteme optoelectronice și radar pentru detectarea și urmărirea dronelor. Canalul optic funcționează în spectrul vizibil și infraroșu.

Sistemul poate utiliza muniții detonante programabile, iar întregul său ciclu de operare - de la detectare până la distrugerea țintei - se distinge printr-un „nivel ridicat de automatizare”.

