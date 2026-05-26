Live TV

Moscova prezintă un nou sistem antiaerian împotriva atacurilor cu drone

Data publicării:
Sistemul antidrone Rostec
Sistemul antiaerian ZAK-30 Citadela. Foto: Rostec/Telegram

Conglomeratul industrial Rostec, principalul grup rus din domeniul armamentului, a prezentat în detaliu caracteristicile noului său sistem antiaerian, ZAK-30 Citadela, într-un comunicat al grupului publicat luni. Potrivit proiectanților săi, sistemul de apărare este conceput pentru a proteja instalațiile militare împotriva atacurilor cu drone, relatează Le Monde.

Sistemul, dotat cu un tun de calibru 30 mm și capabil, potrivit Rostec, să funcționeze continuu, utilizează obuze cu rachete telecomandate care conțin o încărcătură de șrapnel. „Sistemul de ghidare calculează punctul de detonare cel mai avantajos în funcție de traiectoria de zbor a țintei”, precizează grupul, afirmând că acest proces necesită mult mai puține muniții decât în cazul obuzelor convenționale.

Acest anunț survine într-un context de intensificare a războiului dronelor. Loviturile ucrainene ajung acum în mod regulat în adâncul teritoriului rus, dezvăluind slăbiciunile apărării aeriene ruse și obligând întreprinderile să-și finanțeze singure protecția împotriva dronelor.

Sistemul poate funcționa 24/7. Potrivit rușilor, performanța sistemului a fost deja dovedită în condiții reale.

Complexul va fi prezentat oficial la Primul Forum Internațional de Securitate, care va avea loc în regiunea Moscova în perioada 26-29 mai.

Citadela este echipată cu sisteme optoelectronice și radar pentru detectarea și urmărirea dronelor. Canalul optic funcționează în spectrul vizibil și infraroșu.

Sistemul poate utiliza muniții detonante programabile, iar întregul său ciclu de operare - de la detectare până la distrugerea țintei - se distinge printr-un „nivel ridicat de automatizare”.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan
1
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
4
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
eugen tomac nicusor dan
5
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
"Lovită" din toate direcțiile, Jaqueline Cristian a cedat: "M-am simțit groaznic!"
Digi Sport
"Lovită" din toate direcțiile, Jaqueline Cristian a cedat: "M-am simțit groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Atac drone ucrainene
Nemulțumirea populației din Rusia, în creștere din cauza raidurilor ucrainene. Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile
Khrabrovo Airport Outside Kaliningrad, Russia
Rusia închide aeroportul din Kaliningrad pentru prima dată de la începutul războiului
ilustrație drone război
Cum au devenit atacurile Ucrainei pe teritoriul Rusiei o bătaie de cap pentru aliații săi din NATO: „Un motiv de îngrijorare”
Xi Jinping și Donald Trump
China ar putea să-și reconsidere poziția față de războiul Rusiei după vizita lui Xi în SUA
soldat în transnistria
Avertismentul unui parlamentar suedez: Transnistria nu este un conflict îngheţat, ci o armă îndreptată spre flancul estic al Europei 
Recomandările redacţiei
A U.S. Sailor assigned to Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Delbert D. Black (DDG 119) directs an MH-60R Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 46, during a flight quarter evolution in the U.S. Central Co
Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului. Rubio: „Un...
Working trip of Russian President Vladimir Putin to St. Petersburg. Meeting of the Supreme Eurasian Economic Council.
Toți ochii pe Belarus, în căutarea semnelor că i-ar putea oferi...
DEPOZITARUL CENTRAL functionar ghiseu
Dragoș Pîslaru: România are o dificultate majoră pentru că nu are o...
Oana Lungescu
Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt NATO: mesajele confuze...
Ultimele știri
Val de caniculă în Europa, temperaturi neobișnuite pentru luna mai. Continentul se încălzeşte mai repede decât alte regiuni ale lumii
Cutremur cu magnitudinea 6,9 în Chile
Cele trei variante ale lui Trump pentru uraniul îmbogăţit al Iranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Fanatik.ro
Ce poreclă avea, de fapt, în copilărie Florin Prunea. A uimit pe toată lumea: „Ce rasim?”
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Cum a renăscut Universitatea Craiova în 2013. Mihai Rotaru vorbește în premieră de culisele de acum 13 ani...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primește ca primar al Craiovei
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bernadette Szocs a "rupt" tăcerea, după doi ani: "Ce pot să spun mai mult?"
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Pensie de 1.400 de lei după 30 de ani munciți. De ce ajung pensionarii să primească pensii atât de mici?
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...