Moscova respinge acuzațiile de ingerință în alegerile prezidențiale din Franța. „Nu ne surprind deloc”

Diplomaţia rusă a acuzat, marţi, candidaţii la alegerile prezidenţiale franceze din 2027 că speculează perspectiva unei „ameninţări ruseşti” în scop electoral, respingând acuzaţiile de ingerinţă formulate de autorităţile franceze, relatează AFP, potrivit Agerpres.

O serie de operaţiuni de destabilizare, atribuite reţelelor proruse, au vizat mai mulţi candidaţi la alegerile prezidenţiale în ultimele luni, potrivit Parisului. Acestea par să fi avut un impact redus în ceea ce priveşte distribuirea pe reţelele sociale.

Rusia „respinge ferm aceste acuzaţii nefondate şi lipsite de dovezi”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova. Aceste acuzaţii „nu ne surprind deloc”, a adăugat ea.

„Observăm că, pentru mulţi candidaţi, cursa prezidenţială implică, ca element obligatoriu al programului, formularea unor declaraţii zgomotoase privind lupta împotriva ameninţării ruse şi sprijinul acordat regimului de la Kiev”, a continuat purtătoarea de cuvânt.

Viginum, serviciul însărcinat cu combaterea ingerinţelor digitale străine în Franţa, a anunţat săptămâna trecută noi operaţiuni legate de reţele proruse care îl vizează pe candidatul şi fostul prim-ministru Gabriel Attal.

În total, de la începutul lunii august, cel puţin patru operaţiuni de dezinformare l-au vizat pe acest candidat al partidului Renaissance, care a depus deja o plângere.

Aceste operaţiuni informaţionale sunt atribuite modului de operare prorus denumit „Matrioşka”, activ încă din 2023, care se bazează pe publicarea de conţinuturi false difuzate şi amplificate în mod coordonat pe reţelele sociale.

Se pare că şi alţi candidaţi au fost vizaţi, precum Raphaël Glucksmann sau un alt fost prim-ministru, Edouard Philippe.

Toţi trei şi-au manifestat sprijinul faţă de Ucraina în faţa ofensivei ruse de amploare lansate în 2022, la fel ca majoritatea personalităţilor politice franceze.

Editor : C.L.B.