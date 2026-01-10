Live TV

Moscova se confruntă cu cele mai mari ninsori din această iarnă: zăpadă de 30 de centimetri, zboruri anulate, drumuri închise

Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, a suspendat sâmbătă toate zborurile din cauza celei mai abundente ninsori din această iarnă, care a îngropat capitala Rusiei sub o pătură groasă de zăpadă.

Aeroportul Şeremetievo a informat pasagerii şi vizitatorii, într-un comunicat emis sâmbătă dimineaţă devreme, în legătură cu „închiderea temporară”, cu toate că a fost autorizată decolarea unor aeronave către diverse destinaţii.

Avioanele având ca destinaţie aeroportul moscovit au fost nevoite să aterizeze pe alte aeroporturi din partea europeană a Rusiei, unde condiţiile meteorologice sunt, de asemenea, nefavorabile.

Din acest motiv, marile companii aeriene ruseşti - Aeroflot, Rossiya şi Poveda - au modificat sau anulat zeci de zboruri, provocând inconveniente semnificative pasagerilor.

Între timp, câteva mii de pasageri, conform presei, au rămas blocaţi pe Şeremetievo de vineri după-amiază, neputând să-şi recupereze bagajele după aterizare. Pasagerii, inclusiv minori, au fost nevoiţi să doarmă pe podea, în aeroport, o situaţie care s-a repetat în alte oraşe precum Ekaterinburg.

În unele cazuri, haosul i-a obligat pe pasageri să rămână în interiorul avioanelor timp de câteva ore după aterizare.

Traficul a fost suspendat pe unele drumuri către Moscova, unii şoferi fiind evacuaţi de poliţie şi transportaţi cu autobuzul la hotelurile din zonă până la încetarea viscolului.

Vineri, un viscol puternic a acoperit Moscova şi alte regiuni din partea europeană a ţării cu o pătură de zăpadă. În capitală, stratul de zăpadă a depăşit 30 de centimetri, iar în alte cazuri a atins 60 de centimetri.

Centrul meteo Fobos a raportat că ninsorile de vineri au depăşit 40% din cantităţile de precipitaţiile medii lunare din Moscova, cea mai mare cantitate din ultimii 50 de ani.

Aproximativ 130.000 de lucrători şi peste 15.000 de utilaje de deszăpezire au fost mobilizate pentru îndepărtarea zăpezii, care s-a aşternut începând de joi în acest oraş cu 13 milioane de locuitori.

Rusia se află în plin sezon al sărbătorilor de iarnă - Crăciunul Ortodox a fost marcat la 7 ianuarie - aşa că ruşii se întorc la muncă abia la 12 ianuarie.

